Slik unngår skolelaget i Sirdal bolle-forbudet

SIRDAL: I vår la Sirdal kommune ned forbud mot å servere bakervarer på skolelagsmøter i matfriminuttene. Årsaken var at elever ikke skulle bli «lokket» til andaktene.

Bolle-nekten gjaldt både for Tonstad skule og Sinnes skule.

– Når man går gjennom skolen med bakervarene, så kan det oppfattes som et ekstra påskudd for å delta på møtene. Med bakgrunn av at vi vektlegger at møtene skal være frivillige, har vi sagt at denne praksisen skal oppheves, sa Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i Sirdal kommune, til Fædrelandsvennen da forbudet ble innført.

– Verken ser eller lukter boller

Etter flere saker og mye debatt i media, presiserte kommunen at det ikke var et absolutt forbud, men at serveringen «skulle tones ned».

Nå har det kristne skolelaget gjort nettopp det, ifølge Dagen.

Løsningen er rett og slett å «smugle» inn boller til møtene på Tonstad skule, en kombinert barne- og ungdomsskole med om lag 200 elever.

– Jeg kommer litt tidlig, mens elevene er i timen. Så går jeg gjennom gangen med bollene uten at elevene verken ser eller lukter boller, forteller Inger Solveig Høyland, menighetsarbeider i Sirdal kommune, til Dagen.

– Litt rart

Det skal være enighet både ved skolen og i kommunen om den nye oppskriften. Til begge samlingene skolelaget har hatt i høst, har Høyland lurt seg inn på skolen med boller.

Menighetsarbeideren opplever å bli møtt med respekt av skoleledelsen, opplyser hun til Dagen.

– Det er viktig for både oss og dem at alle elevene blir respektert for sin tro, sier hun.

Karl Johan Kjøde, generalsekretær for Norges kristelige student- og skoleungdomslag (NKSS), er fornøyd med at skolelaget i Sirdal nå har funnet en løsning.

– Samtidig er det litt rart at de må skjule bollene for elevene. Det ligger en implisitt anklage om at dette serveres for å friste folk inn i noe de egentlig ikke ønsker å være med på, sier Kjøde til Dagen.