En amerikaner takker for seg etter 16 år i Time kommunestyre

– Men jeg vil nok alltid være en utlending, mener Michael Evans.

Han kommer raskt over rådhusplassen på Bryne til det som blir starten på «en stor takk for meg uke»:

Tirsdag kl. 14 skal det sittende kommunestyret i Time fotograferes før periodens aller siste møte. Stemningen er litt høytidelig, litt vemodig og litt humoristisk. Michael Evans har vært en del av dette kollegiet i 16 år, de siste årene som SVs eneste representant.

Fredag har han også siste dag i jobben, som dramaturg ved Rogaland teater. Der har han vært siden 1984, bare avbrutt med to pauser. Nå blir han pensjonist som 70 åring. Men først stiller han opp for det offisielle bildet i Time.

– Har også du slips i dag? Det har jeg ikke sett før, smiler KrFs Unni Sirevåg Lende, og gir Evans en god glem. Legger til at hun vil savne ham og de andre som nå går ut. Om de ivrer for ulike partier, er de blitt en sammensveiset gjeng. Det vil bli understreket under middagen på hotellet seinere på kvelden. Evans er en av de 10 som går ut. 17 representanter blir med videre.

Geir Sveen

– Hvordan har du opplevd å være kommunestyrerepresentant i Norge?

– Svært givende. Det har også vært en hyggelig tone på tvers av partiene. Jeg hadde heller ikke orket det hvis det hadde dreid seg om interne stridigheter og slike ting. Politikk skal være som en søndagsskole, sier Evans.

Selv har han gått på talerstolen med innlegg som ofte har satt sakene i helt nye vinkler, og han har i alle år blitt sett på som en fargeklatt i den politiske debatten.

– Evans er ryddig. Og så er det kjekt å høre på ham. For han kommer ofte med sider som jeg ikke hadde tenkt på sjøl, sier Sps gruppeleder, Bjarne Undheim, i døra inn til kommunestyresalen. Forbi passerer også Høyres tidligere gruppeleder Staale Grude Haaland. Også han takker for seg. – Det er Staale jeg har hatt flest replikker mot, så jeg vil savne også ham, fortsetter Undheim.

Er den som har tapt flest saker

Mens Michael Evans slår fast ingen har tapt flere avstemninger enn ham.

-Og det er helt greit, sier han. For når sakene legges fram på grundig vis og diskuteres med politikere som mener det de mener, er det slik demokratiet virker. Flertallet bestemmer. Han skulle rett nok ønsket at flere hadde stemt som ham, mot en så høy blokk på Kvernaland, mot fire etasjers blokker i etablerte boligfelt og mot at deler av Bryne stadion, et grønt område for lek og idrett, skal bygges ut med boliger, for å nevne noen av byggesakene han tapte.

Han som vokste opp i noe så urbant som Silicon Valley i California skulle altså bli den som i Time har stått mest opp mot ivrige utbyggere. Han gikk til og med i klassen til sønnen til han fant opp minikalkulatoren. En multimillionær.

– Den gang var det en herlig blanding av folk der. I dag er strøket blitt så dyrt at alle med vanlige jobber, må bo to timer unna.

Kom fra trange kår i USA

– Var du en av de rike?

– Nei, tvert i mot. Far forsvant da jeg var fem år, mor ble eneforsørger for tre gutter. Hun var sykepleier. Vi hadde trange kår, en relativ fattigdom, men penger nok til vanlige ting. Det gjorde at jeg ble hysterisk opptatt av barne-fattigdom i Norge. Kan for eksempel ikke akseptere at barnetrygda skal trekkes fra folk som får sosialstøtte. Dette skal vi ordne i Time, men det må også gjelde i resten av landet.

Han utdannet seg innen teater, litteratur og språk og ble underveis enormt fascinert av Peer Gynt. Han ville til Norge for å lære å lese teksten på originalspråket, fikk et reisestipend for det som skulle bli en doktorgrad i teatervitenskap og ble altså bare værende.

Geir Sveen

– Det var ikke slik at jeg ble igjen fordi jeg plutselig møtte kjærligheten. Jeg kom St. hans. I september bestemte jeg for å bli i Norge, forklarer Evans. Etterpå traff han legen Randi Schreiner, som skulle ha distrikts praksis, og slik ble det til at familien slo rot på Bryne.

Derfor ble han politiker

– Hvorfor ble du politiker?

– Jeg ville gjøre verden bedre. Mange politikere her i Time er motivert av akkurat det samme. Det er ingen kynisk gjeng. De legger ned masse tid og arbeid for at folk skal ha det godt i kommunen.

– Hvorfor ble det SV?

- Jeg er sosialist, tror det er den beste måten å være rettferdig på. Er jo opptatt av miljø og deling.

Bruker daglig en time på Trump

- Og hvordan ser en amerikansk statsborger i Norge på dagens politikk i USA?

– Jeg abonnerer på Washington Post og New York Times, og bruker en time hver dag til å lese om Trump. Det er som å komme til en bilulykke, du klarerer ikke la være å se. Det er grotesk.

– Kunne du i dag bodd i USA?

– Jeg er på en årlig konferanse der. Det holder. Hadde jeg bodd der, ville jeg gått rundt med en konstant irritasjon, tror jeg. Men jeg har ikke tenkt å si fra meg mitt amerikanske statsborgerskap. Det vil jeg beholde slik at jeg som venstre radikal, fortsatt skal få adgang til landet, sier Michael Evans.

Det første året som pensjonist skal han bruke til å skrive en fagbok om teater på oppdrag fra et engelsk forlag. Og så skal han stille flittig på gruppemøtene til SV, et parti som nå dobler seg - med to kvinner inn i Time kommunestyre.