Spa-hotellet på Hjelmeland er konkurs

– Vi hadde et godt år i fjor, men i år har det blitt for tøft. Regnskapene ved utgangen av august viste at det ikke er grunnlag for videre drift. Vi har strukket oss langt i mange år for å få det til å gå rundt, men nå har vi ikke annet valg enn å gi opp, sier Leif Magne Kleppa i Spa-hotell Velvære til Strandbuen.

Det kjente spahotellet på Hjelmeland startet opp i 2006. Rundt 40 ansatte blir berørt av konkursen. De utgjør tilsammen 20 årsverk.

Hotellet har en gjeld på 7,5 millioner kroner og skifteretten mente at hotellet ikke har mulighet til å betjene denne gjelden, skriver RA.

Kleppa vet ikke hva som skjer med driften den nærmeste fremtid.

Leif Magne Kleppa og Sigbjørn Lerstøl eier hotellet gjennom selskapet Ryfylke Brygge Eiendom.

Det er ikke første gang hotellet har økonomiske problemer. Hjelmeland kommune har tre ganger bidratt med lån og aksjekjøp for å holde driften i gang.

Heidi Hjorteland Wigestrand

Millioner fra kommunen

16. februar 2000: For at hotellet skulle etablere seg ble det solgt tomt til eierselskapet til langt under takst. Den gamle barneskoletomta på om lag 11 dekar ble solgt for 150 kroner kvadratmeteren, reell verdi var anslagsvis 400 kroner kvadratmeteren.

Økonomisk konsekvens for kommunen: Ca 2,75 millioner kroner.

2010: Lån som eierselskapet hadde til kommunen på 2,5 millioner kroner ble slettet. Dessuten ga kommunen gratis sine aksjer, verd 3 millioner kroner, til eierselskapet.

Økonomisk konsekvens for kommunen: Ca 5,5 millioner kroner.

26. februar 2014: Lån som eierselskapet hadde til kommunen på 1,5 millioner kroner ble slettet.

Økonomisk konsekvens for kommunen: Ca 1,5 millioner kroner.