Gjesdal-rådmann ny toppleder i Sola

Rådmann Knut Underbakke (51) i Gjesdal er innstilt som ny kommunedirektør i Sola.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Knut Underbakke, til høyre, har vært rådmann i Gjesdal i sju år. Her sammen med økonomisjef Bjarte Madland ved utbyggingsområdet i Kodlidalen. Foto: Håkon Jonassen Norheim

Andrea Danielsen Johansen Journalist

Det var Kommunal Rapport som først omtalte saken.

Etter sju år som rådmann i Gjesdal kunne ikke Underbakke la muligheten gå fra seg. Valget om å søke på stillingen som ny kommunedirektør i Sola var lett.

– Jeg har likt meg veldig godt i Gjesdal, og vi har fått til mye der opp igjennom årene. Det å søke var vanskelig på grunn av det, men Sola er en spennende kommune, sier Underbakke til Aftenbladet.

Les også Over 7000 arbeidsledige i Stavanger

Fremtidsrettet og visjonær

Ifølge en pressemelding fra Sola kommune står et samlet ansettelsesutvalg bak innstillingen.

– Vi er svært godt fornøyde med å få Knut Underbakke til Sola. Han har relevant erfaring og vet hva det er å være kommunedirektør. I Gjesdal har han vist at han er en fremtidsrettet og visjonær rådmann, samtidig som han sørger for å få gjort og prioritert de rette tingene, uttaler ordfører Tom Henning Slethei (Frp), som også leder ansettelsesutvalget.

Søknadsfristen til stillingen gikk ut 30.april. Det er totalt fem søkere, hvor to er unntatt offentligheten.

Inge Hedenstad Stangeland (47), rådmann (Sirdal), Vikeså

John Kristian Stubban (50), Jessheim

Knut Underbakke (52), rådmann (Gjesdal), Sandnes

Les også SAS flyr framleis fulle fly

Ekstra sykkelturer

Underbakke er stolt og glad for innstillingen, men er nøye på at han enda ikke har fått jobben. Inntil da skal han ha fullt fokus på Gjesdal og jobben der.

– Årene i Gjesdal har vært en spennende reise. Kommunen vil mye, og vi har jobbet for at det skal bli et attraktivt sted å bo, sier han.

Nå gleder han seg til stillingen offisielt er hans. I mellomtiden blir hans mange ukentlige sykkelturer innom Sola. Han påpeker at Sola en kommune med mange muligheter.

– De utmerker seg som en kommune med mange arbeidsplasser, nesten like mange som innbyggere. De har også veldig spennende infrastruktur syns jeg. Og for en som har vokst opp ved strandkanten ved sjøen blir det godt å komme til Sola, sier han.

Den endelige ansettelsen skjer i kommunestyret 28. mai, men Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) er allerede innstilt på at kommunen må ut på jakt etter ny rådmann.