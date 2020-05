Gjenåpningen av Høgsfjord-sambandet: Norled og Fjord1 er negative til rutekutt

Boreal ønsker å gjenåpne Høgsfjord-sambandet med et redusert rutetilbud. Men Norled og Fjord1 mener at konkurrenten må oppfylle forpliktelsene i løyvet.

Sambandet Lauvvik-Oanes har vært stengt siden midten av mars. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

Det var totalt fem rederier som konkurrerte om løyvet i sambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden. Boreal vant konkurransen med avganger hver halvtime, døgnet rundt. Tilbudene fra Fjord1 og Norled ble rangert som nummer to og tre. Begge leverte inn ruteforslag med drift omtrent halve døgnet, med åpningstid fra morgen til kveld.

– Som en av tilbyderne i konkurransen for kommersielt løyve for Høgsfjordsambandet, har vi en forventning om at fylkeskommunen foretar en avklaring med alle deltagerne i forkant av et eventuelt vedtak. Det må være en forutsetning at de betingelser som legges til grunn i konkurransen er operatøren forpliktet til å følge, uttaler Ethel Nygård Yilmaz, leder for Anbud & Forretningsutvikling i Norled.

Fjord1 er av samme oppfatning.

– Fjord1 er bare én part i konkurransen av flere, og vi synes at det er naturlig at slike avklaringer må gjøres med alle deltagere. Rent prinsipielt er det vel naturlig at prinsippene og vilkårene for en konkurranse følges, slik at den operatøren som vant på gitte kriteriene i konkurransen er forpliktet til å følge disse, kommenterer regionleder Tor Kristoffersen i Fjord1.

Trafikken forsvant

Kraftig fall i passasjer- og biltrafikk førte til at Boreal innstilte alle ferjeavgangene mellom Oanes og Lauvvik over Høgsfjorden 20. mars. Selskapet begrunnet innstillingene med koronasituasjonen og at det fortsatt var gratis å kjøre gjennom Ryfast. Boreal håper å komme i gang med Høgsfjord-sambandet så raskt som mulig med et redusert rutetilbud, men oppstartstidspunktet avhenger blant annet av hva fylkeskommunen gjør.

Sist fylkestinget hadde møte sa Pål Morten Borgli (Frp), varaordfører i Sandnes, at fylkeskommunen bør strekke seg langt for å hjelpe Boreal. Av hensyn til de reisende argumenterte Borgli for et rutetilbud som sikrer seilingene morgen/formiddag og ettermiddag/kveld.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) stilte seg positiv til å se på muligheten for å gi unntak for rutestruktur, slik at Boreal kan ha færre avganger enn det som ligger i løyvet. Fritak eller lettelse i kaileie, slik Boreal ønsker, var hun mer skeptisk til.

Har alt kuttet

Boreal ble tildelt løyve for privat ferjedrift på strekningen Lauvvik – Oanes med et heldøgns rutetilbud. I vilkårene heter det at dersom løyveinnehaveren ikke overholder krav til løyve, kan Rogaland fylkeskommune trekke det tilbake. Det samme gjelder dersom ruteopplegg (åpningstid, frekvens) endres vesentlig. Med vesentlig menes det en endring av åpningstid og/eller frekvens på mer enn 15 prosent sammenlignet med det som løyvet baseres på.

Før oppstarten 1. januar kuttet Boreal ut nattavganger og tilbudet kan ikke reduseres særlig mer uten å bryte vilkårene. Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen har ikke konkludert.

– Vi er fremdeles i en prosess der vi ser på og vurderer forslagene Boreal har lagt fram. Andre selskaper som har vært med i konkurransen holdes oppdatert, opplyser rådgiver Joachim Weißer.

Boreal tror på en løsning

– Vi forholder oss til Rogaland fylkeskommune, og har en god pågående dialog med dem angående gjenåpningen av Lauvvik–Oanes-sambandet. Hva de andre aktørene mener, får de stå for selv. I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen samfunnet vårt nå befinner seg i, er hele kollektivbransjen nødt til å tilpasse driften mest mulig optimalt, og også andre ferjeoperatører har redusert tilbud flere steder i landet. Vi har tillit til at fylkeskommunen har forståelse for koronasituasjonen, og at de vil gjøre en god jobb med å vurdere forslagene vi har presentert for gjenåpning av sambandet, kommenterer kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal.