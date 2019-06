Vogntog med transformator havnet i grøfta i Suldal

Statnett og National Grid North Sea Link Limited samarbeider om å bygge en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, North Sea Link (NSL).

Fredag formiddag havnet vogntoget med transformatoren, som til sammen veien 410 tonn, i grøfta. Fylkesvei 692 i Suldal er dermed stengt for kjøretøy over to meter, da velten hindrer trafikken. Lave personbiler får slippe gjennom.

– Vi vet ikke hvor lenge veien vil være stengt, men det ligger i kortene at det kan ta litt tid å få transformatoren opp av grøften, sier Ken Ove Holm i Vegtrafikksentralen Vest til Aftenbladet.

Det er kjøretøyets tunge vekt som gjør det utfordrende å reise det opp fra grøften.

Bakgrunnen for velten er foreløpig ikke kjent.

Helge Lauvsnes

NSL blir den første direkte forbindelsen mellom det norske og det britiske kraftmarkedet, gjennom en høyspent direktestrøms kabel mellom Kvilldal i Suldal Kommune i Rogaland og Blyth i Northumberland i England.

Når kabelen er ferdigstilt i 2021 vil dette være verdens lengste undersjøiske kraftforbindelse, skriver NSL på sine nettsider.