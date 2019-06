Politiet skrev ut 144.000 i bøter på fire timer

I en laserkontroll i 60-sonen ved Diagonalen på veien inn mot Jåttå, skrev Utrykningspolitiet ut 38 forenklede forelegg mellom 08.00 og 12.00 tirsdag. Den høyeste hastigheten var 83 kilometer i timen. Totalt ble det skrevet ut forelegg for 144.000 kroner, noe som gjør at hver bilist i gjennomsnitt måtte ut med 3800 kroner.

Vedkommende som ble tatt i 83 kilometer i timen, måtte ut med 8500 kroner. Hadde denne bilisten blitt tatt i 86 kilometer i timen, kunne vedkommende ha mistet lappen.

– Hadde vi hatt mer kapasitet, kunne vi tatt mange flere, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Jøran Solheim til Aftenbladet.

Se trafikksentralen fra Aftenbladet:

Ifølge Solheim er dette et sted hvor de har fått flere meldinger om at bilister kjører for fort. Det er ikke siste gangen politiet kommer til å stå her.

– Når vi skriver nesten 40 forelegg kommer vi til å stå der igjen. Det viser seg at folk kjører for fort her, sier Solheim.