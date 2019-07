– Vi i Stavanger er rykende uenig i Enovas avslag for landstrøm i Stavanger. Kampen om landstøm er ikke over, konstaterer Jan Erik Søndeland i Venstre.

Aftenbladet har tidligere skrevet om at Stavanger kommunes søknad om landstrøm ble avslått av Enova. Dette falt særlig Venstre tungt for brystet, og nå vil de forsøke igjen.

– Vi kommer ikke til å gi ved dørene med egen regjering, her har de med å levere. Jeg har god dialog med politisk ledelse i klima- og miljødepartementet. Vi forventer at regjeringer ikke lukker landstrømsprogrammet og at Stavanger står først i køen som en av de store havnebyene.

Bruk av landstrøm betyr at cruiseskipene ikke trenger en dieseldrevet generator for å drifte nødvendige funksjoner til kai. Strømmen vil i stedet komme gjennom ledningen fra land - noe som ville ført til mindre utslipp og mindre forurensning fra skipene som ligger til kai i Vågen.

Søndeland ser for seg et finansielt samarbeid med cruiserederiene for å sikre at anlegget kommer i havn.

– De kan være med på å subsidiere noe av dette. Om de er med oss med økonomisk støtte blir søknaden lettere å få gjennom hos Enova. Rederiene virker nå åpne på at de vil være med å bidra, da bør vi ta dem på ordet og invitere dem med på et spleiselag. Dette er milliardselskaper som fint kan bidra med 50 millioner, sier Søndeland.

Landstømgaranti

Om departementet ikke skulle følge Søndelands ønsker - eller om rederiene ikke vil bidra - har ordførerkandidaten en siste løsning.

– Om alt annet feiler må Stavanger kommune, ved Havneselskapet, stille en garanti om at vi er beredt til å ta regningen selv. Men da er vi nødt til å inndra det tapte fra nettopp cruisenæringen gjennom økte miljøavgifter og turistskatter, sier Søndeland.

– Venstre garanterer nærmest at landstrøm står på plass i 2023, forhåpentligvis klarer vi det innen 2022, men da er vi avhengige av et godt samarbeid med nasjonale myndigheter, fortsetter Søndeland.

Kritisk til populistiske utspill

Venstrepolitikeren mener Stavanger-politikere bør jobbe nærmere med byens klima- og miljøplan fremfor å komme med populistiske utspill.

– Vi i Venstre mener Stavangers klima- og miljøplan er det viktigste redskapet for å gjøre en forskjell. Partier og politikere må tenke mer langsiktig ved å bruke klimaplanen for det den er verdt, ikke komme med populistiske utspill, avslutter Søndeland.