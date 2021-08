Rekordinntekter for Ryfast

Ryfast fikk inn 30,4 millioner kroner i juni, mens tallene var 21,9 millioner i februar, 25,6 millioner i mars, 24,1 millioner i april og 27,8 millioner i mai. Jon Ingemundsen

I juni håvet Ryfast inn 30,4 millioner kroner. Trafikken gjennom Ryfylketunnelen er omtrent like høy i juli som juni til tross for at Høgsfjord-sambandet er i gang.

Publisert: Publisert: Nå nettopp