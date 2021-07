Stavanger sliter med å fylle opp vaksinetimer. Sandnes og jærkommuner vil sette dose to tidligere

Fungerende kommuneoverlege i Sandnes og Gjesdal, Svein Henning Haarr. Carina Johansen

Tirsdag gjentok likevel FHI at en fremskutt dose to er siste utvei for å unngå at doser går til spille.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden