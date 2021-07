FHI om vaksineringen: – Vi er i en overgangsfase

I forrige uke ble over 40.000 vaksinedoser liggende ubrukt. Men FHI tror opphopningen er forbigående.

– Vi er i en overgangsfase, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet til NTB.

En rekke kommuner har nå begynt med drop-in-vaksinering fordi kjøleskapene fylles opp med doser de ikke får brukt.

Bare i forrige uke ble det sendt ut om lag 265.000 nye doser med Pfizer- og Moderna til kommunene. Men det ble ikke satt mer enn drøyt 220.000 stikk. Dermed satt kommunene igjen med et overskudd på i overkant av 40.000 doser.

Sammensatt forklaring

Berg mener forklaringen er sammensatt – og at problemene trolig ikke vil vedvare.

Én faktor er ferien. Men kanskje vel så viktig er det at noen kommuner nå nærmer seg slutten av vaksineringen med dose én.

– Vi syns ikke det er så rart at det går litt treigere på slutten, sier Berg.

Han viser til at yngre kan være vanskeligere å nå, at en del utsetter timen, og at en del også nøler med å ta vaksinen. Det gjør at det kan ta mer tid å få brukt alle dosene.

I tillegg er FHI nå i ferd med å fase ut den geografiske skjevfordelingen av vaksiner.

– Vi har vært i en overgangsfase i en del kommuner hvor modellen vår ikke har truffet helt de siste ukene, sier Berg.

– Vi ser foreløpig for oss at dette er et forbigående problem.

Vil vente med dose to

Mandag kunne VG melde at enkelte kommuner også har begynt med drop-in på dose to.

Men ifølge FHI bør det kun skje som en siste utvei hvis alternativet er å kaste dosene.

– Når kommuner nå begynner å mette befolkningen med dose én, ber vi dem om å si ifra til oss, slik at vi kan nedjustere forsyningen før vi begynner med dose to. Da kan dosene gå til kommuner som er ikke er kommet så langt, sier Berg.

FHIs håp er at drop-in på dose to ikke blir noe som brer om seg.

– I første omgang må vi få gitt dose én til alle. Så starter vi med dose to.

Annerledes til høsten

Til høsten kan det derimot bli annerledes. Ifølge Berg er det ikke usannsynlig med et scenario der FHI blir mer rundhåndet med intervallet mellom dosene.

– Fram til nå har etterspørselen vært mye større enn tilbudet. Da har det vært viktig å ha kontroll og prioritere strengt, sier han.

– Men etter hvert som tilbud og etterspørsel jevner seg ut, så vil nok utrullingen kunne bli mer fleksibel.

Ifølge ham er det ingen tegn til at svinnet har økt. Pfizer-vaksinen kan oppbevares i en hel måned i normal kjøleskapstemperatur uten at den blir ødelagt.

– Til nå har det vært sånn at stort sett alt som sendes ut, blir satt samme uke. Men vi vil nok kunne se at en del av dosene som sendes ut framover, kanskje ikke settes før uka etter, sier Berg.

I FHIs siste vaksinasjonskalender anslås det at alle over 18 år vil få tilbud om første dose innen midten av august og annen dose innen siste halvdel av oktober.