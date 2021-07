Ble kalt «rasist, homohater og høyreekstremist» – Natasja Askelund stengte Facebook-profil

Kommentarene haglet på Natasja Askelunds Facebook-profil etter et debattinnlegg publisert på Aftenbladet.

Natasja Askelund mistet til slutt oversikten over alle kommentarene hun fikk på debattinnlegget. Foto: Kristian Jacobsen

– Jeg fikk beskjed om at dette måtte jeg tåle når jeg er rasist. Da klarte jeg ikke mer, sier Natasja Askelund.

For seks dager siden publiserte Aftenbladet billedkunstner Natasja Askelund debattinnlegget «Angsten for å snakke høyt». Kommentarene etter innlegget lot ikke vente på seg, og endte opp med flere hundre innlegg på Facebook-siden hennes.

I innlegget refererer Askelund til podkasten «Norsken, svensken og dansken» som blir sensurert fordi deltakeren brukte n-ordet da hun skulle fortelle om noen som hadde sagt n-ordet.

Dette har utløst et enormt sinne hos mange, og i flere av innleggene blir hun kalt rasist, fascist, homohater og høyreekstremist.

Mandag slettet hun Facebook.

– Dette kan jeg ikke beskytte meg mot. Jeg kan stå alene i skogen og rope at jeg ikke er rasist, men det gjør ingen nytte, sier Askelund.

Reaksjonene understreker poenget

Selv er Askelund billedkunstner, debattant og lidenskapelig opptatt av kunst. Hun har skrevet debattinnlegg i flere år, og sier hun forventet negative kommentarer også på dette innlegget.

Selv er hun for at ytringsfriheten skal gjelde for alle, men at flere av kommentarene var direkte ubehagelige.

– Men jeg hadde aldri forventet denne stormen. Det har vært for heftig, rett og slett, sier hun.

Med debattinnlegget ønsket hun å formidle at det er en farlig kultur når kunstnere ikke lenger kan ytre meninger som samfunnet mener er feil.

– Kunsten har et eget språk, og hvis det språket knebles blir det viktigste med kunsten borte, sier Askelund.

I innlegget skriver hun «hvis kunstnerne knebler seg selv, hvis vi klarer å kneble kunstneren, har vi mistet stemmen vår».

– Hvis vi ikke tørr å vise tabuer og trå over noen grenser, så er kunsten meningsløs for meg, sier hun.

Måten hun har blitt møtt på etter innlegget ble publisert, mener hun understreker poenget med det.

Natasja Askelund kjente flere av dem som kommenterte på Facebook-profilen hennes. Foto: Jarle Aasland

– Tause kunstnere

Askelund sitt innlegg var i utgangspunktet ment som et innlegg om ytringsfrihet, mens hun opplever at flere av kommentarene retter seg direkte mot henne som person.

– Hvor mange ganger må jeg høre at jeg rasist før temaet jeg skriver om blir tatt på alvor, spør hun.

Flere av innleggene var skrevet av mennesker Askelund selv kjenner. Både kollegaer, bekjente og kunstlivsaktører hun har en relasjon til, har kommentert.

– Jeg blir nødt til å treffe flere av disse menneskene igjen, sier hun.

Askelund sliter med å finne ut hvordan hun skal forholde seg til situasjonen.

Selv sier hun at hun fint kunne håndtert de negative kommentarene bedre, dersom andre kunstnere hadde vist sin støtte.

– Det verste er de tause kunstnerne som ikke står opp for kunsten. Det forundrer meg, og jeg er fryktelig lei meg, sier hun.

– Meningsløst

– I debatter som foregår på sosiale medier, blir en person ofte stemplet med en merkelapp, og så går den videre diskusjonen ut ifra den. Det er meningsløst, sier Solveig Sandelson, debattredaktør i Stavanger Aftenblad.

Hun mener at en slik kommentarfelt-diskusjon er unyttig, og at en slik debatt dreier seg mer om hvem man mener personen er, enn selve tematikken.

– Den måten å snakke til folk på tilfører ikke debatten noe som helst. Den går ut fra tanken om at; «Jeg bestemmer hvem du er, før vi kan diskutere», sier Sandelson.

Debattredaktør i Aftenbladet Solveig Sandelson hadde ikke sett for seg en så kraftig reaksjon i forkant av publiseringen av debattinnlegget. Foto: Torgeir Vølstad

Hvorfor tror du folk lot seg engasjere av akkurat denne saken?

– Den omhandler ytringsfrihet, identitetspolitikk og kunst, noe som alle er tydelig engasjerende temaer. Allikevel hadde jeg ikke sett for seg så sterke reaksjoner i forkant av publiseringen, sier hun.

Sandelson ønsker å slå et slag debatten i de redaksjonsstyrte mediene.

– Send oss gjerne din mening om dette temaet, eller andre. Vær konkret og diskuter sak, sier hun.

– Avhengige av støtteordninger

Askelund har ikke fått noen direkte trusler, og tror ikke hun når frem med å politianmelde kommentarstormen.

– Det meste går nok innenfor det som er lov gjennom ytringsfriheten, sier hun.

Hvorfor tror du folk reagerer på denne måten?

– Kunstnere er avhengige av støtteordningene som deles ut av det offentlige, derfor forsvarer de posisjonen sin. Det er helt uforståelig for meg, avslutter hun.