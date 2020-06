Regjeringen åpner for reiser til nye områder utenfor Norge

Fra 15. juni kan nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men bare til områder der smittepresset er akseptabelt, varsler statsminister Erna Solberg (H).

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen åpner delvis for feriereiser i hele Norden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

For Sverige er det i dag bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Jeg er klar over at dette er en stor skuffelse for noen. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Regjeringen advarer også mot reiser til København. Situasjonen skal vurderes kontinuerlig, og kartet over tillatte områder vil bli oppdatert minst hver fjortende dag, sier helseminister Bent Høie (H).

– Jeg håper at andre områder i Sverige snart har en smittesituasjon som åpner for reiser til disse, sier han.