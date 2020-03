Disse skal du ringe hvis du mistenker koronasmitte

Legevakten i Stavanger har opprettet et telefonnummer for dem som tror de kan være smittet av koronavirus: 51 91 40 30.

Åpningstiden er hver dag hele uken mellom klokken 09.00 og 22.00. Telefonen er bemannet av sykepleiere som vurderer om det er behov for at folk tester seg for smitte.