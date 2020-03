Heltene i korona-krigen

KOMMENTAR: Unntakstilstanden vi opplever nå, vil vare lenge. Krigen mot koronaviruset vil også demonstrere hva det vil si å ha en «viktig jobb».

De ansatte i dagligvarehandelen. Sjåførene. Lagerarbeiderne. Portørene. Renholderne. Hjelpepleierne. De er heltene våre nå, skriver kommentator Harald Birkevold. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Harald Birkevold Kommentator

Da jeg besøkte min lokale dagligvarebutikk lørdag, var det første som møtte meg, en av de ansatte som tørket av håndtakene på handlevognene. På døra henger det et oppslag om at dette gjør de minst tre ganger om dagen. Alle flater som berøres av kundene blir desinfisert.

Dette arbeidet gjøres av de samme butikkmedarbeiderne som den siste uka også har måttet håndtere tilløp til hamstring. De som sørger for å bestille mer av de varene som rives ut av hyllene. Som tar imot dem, pakker dem ut, setter dem på plass – og svarer på spørsmål fra irriterte kunder som synes det går for seint.

En kjede av arbeid

Den kjeden av arbeid som ender med at du og jeg får med oss egg, mel, kjøttdeig, brød – og dopapir – hjem, består av lagerarbeidere, sjåfører og butikkansatte. Yrker som ligger i bunnen av lønnsstatistikken, men som vi ikke klarer oss uten.

Sykehusene er i alarmberedskap, og helsepersonell har fått ordre om å ikke forlate landet. Hver eneste av dem trengs nå. Portører, hjelpepleiere, medarbeiderne på vaskerier og storkjøkken. Nederst på lønn, øverst på viktighet.

Alle disse folkene har også seg selv å tenke på. De har kjærester og foreldre og unger. Men de kan ikke sitte hjemme og lage vafler. De må jobbe, for uten dem stopper det hele opp. De er heltene våre nå. Og de får ikke betalt nok for den jobben de gjør.

Dette vil vare lenge

Det er fortsatt ikke så mange dager siden vi begynte å ane hva koronaviruset egentlig innebærer. Men et bilde begynner å tegne seg. Dette er ikke over på et par uker. Det er kanskje ikke engang over i løpet av året. Ingen kan si det sikkert.

Hva vil skje når dette for alvor går opp for oss? At det ikke er snakk om noen uker med hjemmekontor, med ungene foran skjermene sine. Litt koselig også. Som en ekstra ferie før påske. Skulle vi ikke reist på hytta? Ungene skal ikke på skolen igjen i vår. Kanskje ikke før til høsten? Du skal ikke på kontoret. Du skal ikke på hytta. Du skal ikke ut med gutta. Du skal være hjemme, så mye du bare kan.

Oljepenger

Det er fullt forståelig at folk blir forvirret. Du skal holde deg hjemme. Men så logger du på Facebook, og ser oppfordringene om å «bruke byen din». Holde hjulene i gang. Det sier seg selv at det er vrient å holde seg hjemme OG bruke byen.

Mange næringsdrivende er med god grunn redde for at korona-krisen vil føre til at de går konkurs. Dette gjelder store og små selskaper, og det gjelder alle dem som ikke har en arbeidsgiver, men jobber for seg selv. Hvor lenge kan en frisør betale regningene sine uten inntekter?

Norge har rundt 10.000 milliarder kroner plassert i det såkalte Oljefondet, som skal sikre fremtidige pensjoner. Det er allerede klart at regjeringen kommer til å be stortinget om ekstrabevillinger i form av oljepenger for å prøve å dempe skadevirkningene krisen vil ha på økonomien.

Begrense skaden

Regjeringens tiltakspakke har møtt motstand fra venstresida, som mener at den i for stor grad er myntet på kapitalistene, altså eierne, og i for liten grad på lønnsmottakerne. Jeg er betinget enig i den kritikken.

Samfunnet må vise solidaritet med dem som har de viktigste jobbene. Det viser seg jo at advokater, meklere eller konsulenter fint kan holde seg hjemme – eller bli jaget hjem fra hytta.

Vi trenger tiltak som sikrer dem med de viktigste jobbene økonomisk, slik at de kan fortsette å hjelpe oss andre.

Og mens vi venter på at det for alvor skal synke inn hos oss at denne situasjonen ikke vil normalisere seg, ikke i april, ikke i mai og kanskje heller ikke i sommer, skal vi sende en takknemlig tanke til alle dem som akkurat nå er på jobb. På lageret, på vaskeriet, på storkjøkkenet, i lastebilen, ved sykesenga.

De er heltene i denne historien.