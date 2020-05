Mari fra Bryne vant Idol: - Perfeksjon!

Mari Eriksen Bølla fra Bryne vant Idol 2020. Hun er tidenes yngste Idol-vinner.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mari Eriksen Bølla ble den femte idolvinneren fra Rogaland. Programleder Katarina Flatland i midten og til høyre står Tore Pedersen som kom på andreplass i det som blir beskrevet som den jevneste finalen noensinne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Like over klokka 22 fredag var det klart at 15-åringen er den femte Idol-vinneren fra Rogaland.

For første gang hadde Mari familien fra Jæren til stede i salen på Fornebu, anført av mamma Silje og kjæresten Ruben.

Hun fikk stående applaus fra publikum og dommere etter første sang, som var «Mamma knows best» av Jessie J.

– Jeg har bare et ord: perfeksjon! sa dommer Andreas «Tix» Haukeland.

Den andre mannlige Idol-dommeren, Tshawe Baqwa, mente at Mari representerer en ny type norsk artister.

– Du er ikke redd for å vise at du er trygg på seg selv, at du har troen, og du gjemmer deg ikke bak den typiske retorikken om at «jeg ikke har lyst å vinne». Vi ser at du har lyst til å drepe absolutt alle for å vinne, sa Madcon-artisten etter første låt.

– Jeg har bare voldsomt lyst til på synge en sang til til dere, svarte Mari da programleder Katarina Flatland spurte om hvorfor seerne skulle stemme på henne.

Få minutter senere ble det klart at hun kom til superfinalen.

I superfinalen sang Mari «Lionheart» av Demi Lovato. Opptredenen fikk Tix til å svinge seg.

– Jeg kjenner ingen i Norge så vil dette så mye som deg. Jeg er sykt stolt og imponert over å ha blitt kjent med deg, sa Tix.

Også Idol-dommer Silje Larsen Borgan var imponert.

– Du er den aller mest lekne finalisten. Uansett hva som skjer, så var dette et vinnernummer, sa Borgan.

Baqwa mente Mari er et løvehjerte.

– Det er bare vakkert. Det skinner gjennom deg, sa han.

Idolvinneren var målløs da seieren var sikret.

Den andre finalisten, Tore Pedersen, skrøt av Mari.

– Hun har jobbet så sjukt mye. Dette fortjener hun, sa Tore Pedersen.

Publisert: 15. mai 2020 22:02 Oppdatert: 15. mai 2020 22:22