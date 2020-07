Megleren felt etter salg av råteskadet hus

I slutten av mai i fjor ble huset dekket med telt og taket revet. Espen Nygård og samboer Monica Roland fikk til slutt hevet kjøpet av huset på Randaberg. Foto: Jarle Aasland

Eiendomsmegleren som sto for salget av et råteskadet hus i Tungenesveien på Randaberg, opptrådte i strid med god meglerskikk, mener Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.