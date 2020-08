Jo, båtavhengig sauebonde må rive naustet – men han kan heller utvide en sjøbod

Denne sjøboden på 11 kvadratmeter kan bygges om til naust, foreslår administrasjonen i Stavanger kommune. Foto: Tor Inge Jøssang

Torsdag kommer naustet til den båtavhengige sauebonden Jan Kristian Bokn (81) til behandling i Utvalg for by- og samfunnsutvikling. Administrasjonen i Stavanger kommune går inn for rivning.