Ny teststasjon klar i Stavanger - skal kunne teste 9000 i uka ved et nytt utbrudd

Stavanger kommune har satt opp og prøvd ut en stasjon 2 for testing av koronasmitte. Den er nå klar til bruk hvis det skulle bli behov for å øke testkapasiteten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Teststasjon 2 vil bli tatt i bruk ved behov. Foreløpig er det nok kapasitet i teststasjon 1 ved Stavanger Forum. Foto: Stavanger kommune

I dag tester kommunen 1,5 prosent av nedslagsfeltet for legevakten, som er Stavanger, Randaberg og Sola, på det som kalles teststasjon 1. Den liger utenfor luftveislegevakten i Stavanger Forum.

Fram til de nye kriteriene for testing av koronasmitte kom fra Folkehelseinstituttet 12. august, var det ikke så mange som testet seg. Pågangen for å bestille test har imidlertid vært stor etter at terskelen for å bli testet ble senket med de nye kriteriene.

Fra mandag til søndag sist uke ble 2461 personer testet i teststasjon 1. Foreløpig topp var mandag 31. august med 479 tester.

Kapasitet til å teste 3000

- Vi har ikke noe krav om å teste 1,5 prosent av befolkningen, men vi skal ha kapasitet til det. Og det har vi per i dag. Vi har kapasitet til å teste inntil 3000 per uke på teststasjon 1 og de andre teststedene: luftveislegevakten, luftveislegekontoret, Ryfylke legevakt og noe testing ved sykehjemmene, forteller direktør helse og velferd, Eli Karin Fosse på kommunens nettsider.

Alle som ringer koronatelefonen og har behov for test, får teste seg. Målet er at alle skal få tatt koronatest innen ett døgn etter at de har ringt. Det har så og si alle fått fram til nå.

Skal teste 5 prosent ved smitteutbrudd

Helsedirektoratet har bedt kommunene forberede seg på å kunne teste 5 prosent av befolkningen, hvis det skulle bli smittetopper eller smitteutbrudd. Det innebærer 9000 tester i uka.

Stavanger kommune gikk umiddelbart i gang med å planlegge dette i de tre kommunene Stavanger, Randaberg og Sola, som har felles legevakt. Denne uka ble testasjon 2, som er plassert på fremsiden av Expohallen, prøvd ut.

Rekrutterer midlertidig personell

- Behovet for testing og smittesporing vil sannsynligvis vedvare en lang stund framover, kanskje ett år til. Vi må derfor planlegge for at vi skal ha kapasitet og personell framover, sier Fosse.

Stavanger kommune er derfor i gang med å rekruttere personell i midlertidige stillinger for å håndtere koronatelefonen, testing og smittesporing i tråd med Helsedirektoratets TISK-strategi: testing, isolering, smittesporing og karantene.