49 studenter i Bergen har fått påvist koronasmitte siden studiestart

– Jeg frykter ikke å bli smittet selv, men at jeg skal smitte andre, sier masterstudent Erle Blakstad ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Det er ikke optimalt å lese på en trang hybel, så jeg velger å studere på skolen, sier masterstudent Erle Blakstad på Norges Handelshøyskole. Foto: HEDVIG IDÅS

På lesesalen står annenhver pult med sperrebånd og svart plast. Langs korridorene er midten markert med gule og svarte bånd.

På lesesalene og i gangene er det nesten folketomt. Koronasituasjonen preger NHH.

Fredag morgen kom meldingen om at alle studentaktiviteter er avlyst ut neste uke. I løpet av de to siste dagene er syv nye studenter smittet. Det vil si at totalt elleve NHH-studenter har fått påvist covid-19 den siste uken.

Siden studiestart har 49 studenter i Bergen fått påvist covid-19:

Flest koronatilfeller har Høgskulen på Vestlandet med 26 tilfeller.

På NHH er det elleve smittede.

Det er ni smittede på Universitetet i Bergen.

Det er tre på Bergen-campusen til Handelshøyskolen BI.

En detaljert oversikt over koronasmittede studenter kan du lese i faktaboksen under.

Fakta Koronasmittede studenter i Bergen siden studiestart Høgskulen på Vestlandet har 26 smittede studenter: En student 28. august.

En student 27. august.

Tre studenter 25. august.

Ni studenter mandag 24. august.

En student 23. august.

Tre studenter 22. august.

Åtte studenter 21. august. NHH Bergen har elleve smittede studenter: To studenter 28. august.

Fem studenter 27. august.

En student 26. august.

En student 25. august.

To studenter 23. august. UiB totalt ni studenter som har fått påvist covid-19: En student 26. august.

Seks studenter 24. august.

En student 19. august.

En student 11. august. BI Bergen har tre smittede studenter: En student 27. august.

En student 24. august.

En student 21. august. Datoen sier ikke noe om når studenten ble påvist smittet, men når mediene fikk beskjed om tilfellet. Kilder: BT, NHH, UiB og HVL Les mer

– Vi har seks bachelorstudenter og fem masterstudenter som er smittet. Masterstudentene har tilhørt samme faddergruppe. De seks bachelorstudentene har ikke deltatt på fellesaktiviteter på samme måte. Smittevernkontoret jobber med smittesporing, sier Geir Mikalsen som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved NHH.

Fortsetter med fysisk undervisning

Ledelsen ved skolen har vurdert om det bør iverksettes nye, strengere tiltak ved skolen. De har kommet til konklusjonen om at dette ikke er nødvendig foreløpig.

– I samråd med kommuneoverlegen i Bergen har vi bestemt oss for å opprettholde aktiviteten. Vi fortsetter den fysiske undervisningen, men vi har også et fullverdig digitalt undervisningsopplegg for dem som ikke ønsker å komme på campus, sier Mikalsen.

Masterstudent Erle Blakstad velger å være til stede på skolen, selv om det er kommet flere meldinger de siste dagene om smittede studenter.

– Jeg studerer best her. Det er ikke optimalt å sitte på en trang hybel og lese, sier hun.

Blakstad føler seg trygg med de smittetiltakene skolen iverksatt.

– Jeg frykter ikke å bli smittet selv, men for at jeg skal smitte andre, sier Erle Blakstad. Foto: HEDVIG IDÅS

– Jeg synes de har vært flinke til å informere om hva som skjer. På lesesalen står det utplassert sprit. Merkene i gulvet minner oss om å holde avstand, sier hun og peker på tapen som deler korridoren i to.

En annen student BT snakker med, sier korona har gjort studenttilværelsen hans ganske ensom.

– Når forelesningene går på nett, mister man muligheten til direkte kontakt med lærerne. På lesesalen er det tynt med folk og få muligheter til å hjelpe hverandre faglig, sier han.

Her pleier studentene å sitte skulder ved skulder. Nå er det god plass, selv om annenhver pult er sperret av. Foto: HEDVIG IDÅS

97 tilfeller på to uker

Mikalsen kjenner seg trygg på beslutningen om å fortsette undervisningen.

– Vi lytter til rådene vi får fra eksperter på området. Det er trygt for studenter å komme på campus om de følger våre smitteverntiltak, påpeker han.

Ifølge Bergen kommunes smittetall, er det oppdaget 97 nye smittede de siste 14 dagene. Mange av tilfellene er knyttet til studentmiljøet.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har bedt studentene roe festningen.

Mandag bekreftet smittevernoverlege Karina Koller Løland at Bergen har et utbrudd i studentmiljøet, men at hun ikke ser noen jevn økning i befolkningen generelt.

Ikke funnet smittekilden

Kommunens smittejegere har så langt ikke klart å spore opp hvordan utbruddet i studentmiljøet startet.

– Indekspersonen, altså den første smittede, er ikke kjent. Vi har dato på det første registrerte tilfellet, men det betyr ikke nødvendigvis at det er smittekilden, sier Tommy Thorsen, assisterende kommuneoverlege og samfunnsmedisinsk beredskapsvakt.

Han forteller at det pågår et omfattende smittesporingsarbeid.

– Vi har tilstrekkelig med personer som jobber intensivt og utover arbeidstid og i helgene for å spore smitte. De gjør en iherdig innsats, sier Thorsen.

– Hvor viktig er det å finne smittekilden?

– Så langt det er mulig gjør vi alt vi kan for å finne indekspersonen. Finner vi den, slipper vi å spore lenger bakover på dette lokale utbruddet. Men det er umulig å si om det lar seg gjøre, sier Thorsen.

Oppfordrer studenter til å teste seg

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det studiestedet med desidert mest smittede. De to siste dagene har HVL meldt om to nye studenter med påvist covid-19.

– Det er studenter fra lærerutdanningen. Begge er fra samme miljø, sier rektor Berit Rokne.

Hun forteller at utdanningene der studenter har fått påvist koronasmitte, får tilbud om digital undervisning.

– Både ansatte og studenter er bekymret, men vi prøver å legge forholdene til rette slik at det skal være trygt å komme på skolen. Samtidig vil jeg understreke at det er den enkelte sitt ansvar å etterleve smittevernreglene, sier Rokne.

Mange studenter er nå i karantene.

– Det er viktig at studentene blir i karantene ut tiden. Dersom det er noen som kjenner på symptomer, bør de teste seg, sier Rokne.