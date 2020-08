Kommuneoverlege: – Hvis du er frisk, har en negativ test ingen verdi

– Det er lite hensiktsmessig å teste seg «bare for å teste seg», sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik. Foto: Dado Ruvic / X02714

Forrige uke ble nye testkriterier innført, slik at alle som selv mistenker at de er smittet av koronaviruset skal få anledning til å tese seg uten legens vurdering. Det betyr derimot ikke at test er hensiktsmessig for absolutt alle, sier kommuneoverlege.