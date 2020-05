Stavanger vurderer å åpne opp for flere serveringssteder

Det blir ekstraordinært formannskapsmøte om saken onsdag formiddag.

Hansenhjørnet har allerede åpnet dørene. Kanskje kan andre utesteder nå få følge etter. Foto: Jon Ingemundsen

Smittesituasjonen i Stavanger kommune er under kontroll, og dette skjer som en del av en gradvis åpning av samfunnet. Beredskapsledelsen har nå bedt kommunedirektøren om å vurdere muligheten for å åpne opp for flere serveringsteder igjen, i tråd med endringer gjort i Oslo kommune.

Det kalles inn til et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 5. mai klokken 10.00 med denne saken på agendaen.

– Det viktigste er fortsatt å ha smittesituasjonen under kontroll, og det vil derfor være utrolig viktig at serveringsstedene følger de retningslinjene som settes inn og sørger for en smittevernfaglig forsvarlig servering, understreker ordfører Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

– Samtidig er serveringsbransjen en viktig del av næringslivet i kommunen, og det er viktig at flere utsteder nå får muligheter til å åpne igjen.

Denne uken delte ordfører Kari Nessa Nordtun ut Stavanger kommunes kulturpris til utelivsaktør Øivind Ekeland. Foto: Pål Christensen

For å åpne opp må serveringsstedet fortsatt tilby mat, men uten at det er krav om spiseplikt, krav om at maten tilberedes på stedet eller krav om at virksomheten serverte mat før utbruddet av Covid-19.

– Det betyr at serveringssteder som ikke er et spisested i dag må inngå partnerskap med andre som kan levere mat, slik at de oppfyller vårt nye krav til hva et spisested er, sier direktør Leidulf Skjørestad.

Han opplyser om at veilederen fra Oslo i dag vil bli sendt ut til alle serveringssteder i Stavanger, slik at de har mulighet til å gi innspill til den saken som skal fremmes til formannskapet førstkommende onsdag.