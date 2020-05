Disse skal bygge 82 leiligheter på Alstor-tomten

Boligbyggingen stopper ikke opp i verken Stavanger eller Sandnes. Byggekontrakt er inngått for boligprosjektet på Alstor-tomten i Stavanger. I Sandnes er det snart klart for bygging av leiligheter ved havnebassenget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mosvannet Park skal bygges på Alstor-tomten. Foto: Lund Hagem Arkitekter / Sjo Fast

Mosvannet Utvikling AS har inngått kontrakt med Total Betong AS om bygging av boligprosjektet på Alstor-tomten i Stavanger. Det skriver Total Betong på sin nettside.

– Rivearbeidene er i gang. Oppstart av grunnarbeidet håper vi på i løpet av mai måned, skriver de.

Totalentreprisekontrakten er på 350 millioner kroner.

Alstor-tomten

Boligene skal ligge på den attraktive Alstor-tomten, tomten til gamle Alstor hotell. Alstor ble opprinnelig bygget som offiserskasino under krigen, men omgjort til hotell i 1950. Nå skal hotellet erstattes med boliger.

Boligprosjektet Mosvannet Park består av sju bygg med totalt 82 leiligheter med Rema 1000 butikk og parkeringsanlegg i kjelleren. Riving av hotellbygningen og direktørboligen inngår også i prosjektet.

Prosjektet er delt i to byggetrinn hvor det første trinnet består av 45 leiligheter, Rema 1000 og parkeringsanlegget. De resterende 37 leilighetene inngår i andre byggetrinn. Samlet areal er omtrent 15.500 kvadratmeter.

Les også Har solgt for 100 millioner i Mosvannet Park på en uke

Les også Smedvig-arving har etablert nytt selskap for å bygge på Alstor-tomten

Boligprosjektet Mosvannet Park er utviklet av The Property Group ved Kjetil Andersen, Stian Dreyer og Peter Smedvig Hagland. Arkitekter er Sjo Fasting, AROS AS er landskapsarkitekter.

– Viktig å holde hjulene i gang

Det er fremgang i boligbyggingen også i Sandnes. Ved havnebassenget i sentrum skal det bygges 72 leiligheter fordelt på tre bygg. Veidekke Bygg signerte mandag kontrakt med Veidekke Eiendom om å oppføre boligprosjektet Rovik Brygge, skriver de i en pressemelding.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 220 millioner kroner. Byggestart blir trolig i juni og boligene skal stå klare til innflytting i løpet av 2022.

– Her har vi lagt vekt på at dette skal bli et flott prosjekt for Sandnes. Vi ønsker å utvikle prosjekter som både gir gode boliger, et levende nærområde og som øker verdien på hele nabolaget. Responsen på prosjektet har vært overveldende, og vi starter derfor bygging tidligere enn vi i utgangspunktet hadde planlagt. Vi er også stolte av å kunne sette i gang et så stort prosjekt i en tid da det er viktig å holde hjulene i gang, sier prosjektsjef Kjersti Kulleseid i Veidekke Eiendom i pressemeldingen.

Leilighetene varierer i størrelse fra 37-163 kvadratmeter.