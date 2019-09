Nå vil Jan Wiig bygge ut hytta med dette kjente seilskutevraket fra Orre

– Jeg vet at ingen har en plan, slår vrakentusiasten fast.

Han var ildsjelen da den staselige seilskuta 21. juni 2017 ble gravd opp fra den sørlige enden av Orrestranda i det som ble en stor folkefest. Flere hundre personer fulgte operasjonen. Saken gikk landet rundt. Jan Wiig hadde snekret sammen et helt underholdningsprogram, og utgravingen, ledet av Stavanger museum, skjedde til toner fra både munnspill og trekkspill.

Opp av sanden kom en ti meter lang og fire meter brei del av det som antas å være «Chieftain», en seilskute som ble bygd i tre i Dumbarton i Skottland i 1837. Den var 104,7 fot lang, 23 fot brei og hadde tre master. Men kom ut for tykk skodde og forliste på Orre 11. november 1881.

Fakta: Vrakfunnet Hva: På kvelden, tirsdag 5. april 2016. merket Ronny Time på fototur at stranda på Orre var forandret. Der sanden var borte, tittet et skipsvrak fram. Funnet skapte stor oppmerksomhet. Hvilken båt: De fleste mente tidlig at det var seilskuta «Chieftain». Den var bygd i tre i Skottland i 1837, var 104,7 fot lang, 23 fot brei og hadde tre master. Det fortelles at den var så rank at den førte 75 tonn ballast og selv dette føltes i minste laget. Men på vei fra Siloth nord-vest i England til Mandal, kom de ut for et vær som førte dem langt nord. Da de så fulgte norskekysten sørover, møtte de tjukk tåke og rente på land på Orre 11. november 1881. Mannskapet på ni gikk i båtene. Neste dag berget de tøy og det meste av inventar. Vrakdelene ble solgt i en stor auksjon, før skipet igjen ble tatt av havet Utgravingen: Sommeren 2016 ble vraket gravd opp, undersøkt og gravd over igjen fordi det ikke var penger til en heving. Jan Wiig tok initiativ til en lokal rednings-aksjon og i juni 2017 ble vraket igjen tatt opp, og siden har det ligget lagret på sjøgården hjemme hos Jan Wiig.

Fikk ny havn på tomatgartneri

Etter å ha ligget der på Norges lengste sandstrand i 136 år, ble vraket med kyndig anvisning fra museets folk flyttet hjem til Jan Wiig, der det siden er lagret på familiens gartneri. Wiig sørget i et halvt for at vrakdelene mange ganger i uken ble dekket av konserverende væske. Og siden har han sørget for gratis oppbevaring. Nå er tålmodigheten slutt.

– Mitt største ønske er at skipet får en fast plass her i Klepp, men når ingen ting skjer, må jeg gjøre noe selv, forklarer han fra basen sin.

Han bor i sitt eget museum i første rekke mot Jærhavet. Det som var en liten hytte på sjøgården er blitt bolig, innredet som en båt. Den lille byssa har egen skipsklokke. Rett bak ligger lugaren, der han sover, og stua er som en kapteinslugar med store skinnmøbler, malerier og effekter fra livet på sjøen. Hver centimeter av veggene er dekket. Mye av taket også. Det meste er lokalt. Mye har skjedd rett utenfor vinduene. Her er skospenner etter folk som har omkommet, krittpiper og mye mer.

Nå tilbyr han seg å kjøpe selveste «Chieftain», slik at vraket blir en del av denne ramsalte basen. Han vil bruke materialene til å bygge en hagestue på 25 kvadratmeter, rett ut fra hytta i sør.

– Jeg vil bygge som folk bygde før - med vrakdeler. Og her skal folk få følelsen av å sitte inne i et lasterom med ekte spant og se ut mot Jærhavet, viser Jan Wiig.

Han kan på søndager eller andre dager ta grupper på besøk, og fortelle om alt det dramatiske som har skjedd utenfor vinduene fra det som også er tenkt å bli som et minnesmerke for «Chieftain».

Alt haster. I januar i år fikk han påvist kreft. Han har gjennomført to operasjoner og tøffe cellegiftkurer, og var langt nede. Han planla sin egen begravelse og sin egen dødsannonse.

– Slike ting, som å redde dette vraket, holder meg oppe, sier 65-åringen, viser fram de gamle delene og spør: - Hvordan skal de unge få vite om det som skjedde på Jæren, hvis vi ikke tar vare på en slik skatt. Se spantene er helt fine etter alle disse årene.

Han medgir at han er ekstra utålmodig etter å skaffe en havn for skipsvraket. Dessuten trenger tomatgården lageret selv. Det kan ikke bare ligge der uten en plan. Derfor låser han bare av døra til nyttår, så får stat og kommune heller komme til gårds med politiet og hente det.

Men Jan Wiig får avslag

Både Stavanger museum, som forvalter skipsvraket og Klepp kommune som «eier» vraket, har klart sagt nei til tilbudet fra Jan Wiig:

– Vraket er tatt opp som en museumsgjenstand, poengterer marinarkeolog ved Stavanger maritime museum, Arild Skjæveland Vivås både til Aftenbladet og i brev til kommunen.

Hevingen ble tillatt fordi vraket skulle stilles ut. Det er uaktuelt å åpne for et salg eller en løsning med gjenbruk som bygningsmaterialer.

- Vrakdelen er nå konservert og dokumentert, og vil bli behandlet som en museumsgjenstand, er beskjeden.

Kultursjef Ulf Ludvigsen i Klepp forstår at Jan Wiig er utålmodig, men minner om at det er viktig å gjøre ting rett - og bruke tid - når det her gjelder et varig vernet kulturminne som skal få sin plass for de neste hundre årene.

– Det er rett at vi i budsjettet ikke har satt av penger til vraket eller har lansert konkrete planer. Men vi lager nå en politisk sak der vi vi tar opp hvordan vraket skal brukes. Den kommer til behandling seint i høst, og det er blir ikke rett å si mer nå, før saken er klar. Men vår tanke er at vraket hører hjemme her og at det skal brukes på en måte som forteller om Jærkysten og forlis, sier Ludvigsen.