Rapport om trygdeskandalen legges fram neste uke

Tirsdag neste uke overrekker granskingsutvalget for trygdeskandalen sin rapport til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), og nå pensjonert Nav-direktør Sigrun Vågeng sto i sentrum da Nav-skandalen eksploderte i fjor høst. Hauglie gikk av som minister i januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utvalget har gjort en ekstern gransking av saken om hvordan både Nav, myndighetene og rettsvesenet i en årrekke kunne tolke og praktisere EUs trygdeforordning feil. Forordningen åpner for at man kan motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, selv om man oppholder seg i et annet EØS-land.

Saken vakte enorm oppmerksomhet da den ble kjent i slutten av oktober i fjor. Minst 85 personer skal ha blitt dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag, 48 av dem til ubetinget fengsel. Nærmere 2.000 personer har urettmessig fått krav om tilbakebetaling av utbetalte ytelser.

I sentrum for skandalen sto daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Begge er nå ute av bildet. Hauglie gikk av som minister i januar, mens Vågeng pensjonerte seg i sommer.

Utvalget, som ble nedsatt i november i fjor, har vært ledet av professor i europarett Finn Arnesen, som vil overrekke rapporten til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Også Navs nye direktør Hans Christian Holte vil være til stede ved overleveringen.