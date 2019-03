Nektet å stemme om høyder i Paradis

Venstre ville alt nå, i forbindelse med planprogrammet for utbyggingen, ha fastslått at det bare skal bygges ett høyhus på strekningen Strømsbrua til gamle Statens Hus, og at det skal ligge nær sistnevnte, som er høyt og skal bli enda høyere.

Ellers vil partiet ikke ha høyere hus enn 5–7 etasjer i området.

Dette fikk både Ap og Høyre til å reagere. De mente at detaljene om hvordan utbyggingen skal bli, må tas når det foreligger et konkret forslag, saksbehandlet av administrasjonen.

– Reguleringen er ikke på agendaen. Nå skal vi kun ta stilling til hva som skal utredes. Venstres forslag er en meningsytring som får følge saken og bli tatt opp senere, sa Frede Cappelen (Ap).

– Detaljene skal vi ikke ta nå i planprogrammet. Det blir helt feil å stemme i et planprogram om et høyhus skal være her eller der, sa leder Kari Raustein (H).

Hun mente ellers at området byr på utrolige muligheter.

– Vi har sett arkitektforslagene om hvordan det kan bli i detalj. Jeg har blitt utfordret på hvilket jeg liker best. Jeg tror det er elementer i alle fire som kan være gode å ta med seg videre, sa Raustein.

Kjartan Alexander Lunde (V) understreket viktigheten av gode siktlinjer mellom Storhaug og Våland.

- Bebyggelsen må ikke bli en barriere. Man trenger ikke å bygge høyest mulig for å få tilstrekkelig utnyttelse, men flatere og mer kompakt. Da kan dette bli en suksess, ikke bare for utbygger men også for innbyggerne, hevdet han.

Frode Myrhol (FNB) var uansett kritisk til Venstres forslag, ikke minst fordi partiet vil flytte den høye bebyggelsen vekk fra Strømsbrua.

– Nå er det viktig å få gang på Paradis, og på Paradis stasjon. Stasjonen er veldig lite brukt, og blir enda mindre brukt når sykehuset flytter. Høyhuset skal romme et hotell. Da blir det rart å flytte hotellet lengst mulig vekk fra togstasjonen. Et dårlig forslag, mente Myrhol.

Mats Danielsen (Frp) hengte seg på i kritikken av Venstre, og mente at Paradis-området fortjener en høy utnyttelse.

– Skal vi redusere klimautslippene med 80 prosent må folk reise, bo og arbeide på en annen måte enn de gjør i dag. Folk må bo og arbeide tett. Jeg må spørre Venstre om det er viktigst å redde kloden eller er det viktigst å protestere mot høyder, undret han.

– Også vi vil ha en høy fortetting. Men man trenger ikke høyhus der for å få til det. 5–7 etasjer er høyt og bra, slik de blant annet gjør det i København og Amsterdam. Paradis stasjon har fortsatt et godt potensial, svarte Lunde, som måtte finne seg i at de håndfaste forslagene hans om byggehøyder ikke ble stemt over, men kun følger saken videre.

Thomas Bendiksen (MDG) roste det store engasjementet i saken, ikke minst fra beboernes side.

– Det er veldig mange av Venstres forslag vi kan skrive under på, men her og nå er det planprogrammet vi behandler. Resten får vi vente med til planen kommer, sa han.

Juryen i arkitektkonkurransen som Base Property og Nane Nor Eiendom arrangerer, er fortsatt i fullt arbeid. Etter det Aftenbladet erfarer vil juryen alt denne uken snevre inn de fire bidragene til et finalefelt på to bidrag.