Ikke vårt ansvar, sier Bane Nor etter at kua til Lars Madland ble tatt av toget

Mandag stiller bonden i retten mot Bane Nor i en hastesak, fremmet som midlertidig forføyning:

Kravet er at Bane Nor straks setter i stand gjerdene langs toglinja som går rett gjennom gården hans på Odland ved Varhaug.

– Jeg har ikke tid til å vente på en vanlig rettsprosess som kan ta flere år, sier Lars Madland til Aftenbladet.

To nye episoder

Bare på en god uke har saken blitt aktualisert med disse hendelsene:

Tirsdag 21. mai: Fire kviger forviller seg seint på kvelden ut på jernbanelinja ved Brusand. Alle blir påkjørt og drept av toget.

Mandag 27. mai: Konduktøren melder at toget må kjøre seint på strekningen mellom Vigrestad og Varhaug fordi det er sett dyr på linja.

Ordfører var på toget

På det toget sitter tilfeldigvis ordføreren i Hå, som etterpå ringer Aftenbladet:

– Dette er for galt, og på mandag må en av bøndene her i kommunen gå til retten for å be om at Bane Nor gjør noe med forholdene, sier Jonas Skrettingland.

Nå står ordføreren og bonden ved jernbanelinja, der også ordføreren er lommekjent. Han vokste opp på gården på den andre siden av linja.

– Den gang gikk togene mye seinere enn i dag. Da damptogene gikk her og Norge var fattig, ja, da hadde vi gode gjerder mot toglinja. Men nå, når vi har blitt et mye rikere land, har vi ikke råd til det, konstaterer Hå-ordføreren.

Nektet erstatning

Lars Madland mistet sin melkeku i september i fjor. Han var i fjoset, hørte at toget blåste, og fikk etterpå en telefon fra en nabo om det som hadde skjedd. Da han kom fram, var også skoleelevene på toget der og så kua som lå spredd i området.

Han søkte etterpå om erstatning for tapet, 28.000 kroner, men fikk avslag. Det samme gjaldt kravet om bedre gjerder. Da toppet det seg for den sindige bonden.

Geir Sveen

I dag slukket siste vakt lyset i togstasjonene på Bryne, Egersund og Sandnes

Hva har Solvik-Olsen med seg på årets historiske togtur over Jæren?

-Jernbanen har stått for gjerdene her siden Jærbanen kom i 1878. Da det ble holdt skjønn for den nye Sørlandsbanen i 1943, ble det tydelig nedfelt at «jernbanen gjerder for toglinja». Nå skulle dette ikke lenger gjelde, fastslår Madland.

Store hull

Han viser trådgjerdet fra krigens dager. Det har store hull, mangler stolper. Et sted er spennet mellom pålene 15 meter. Han kunne lett satt opp noen ekstra støtter, men avviser dette.

Geir Sveen

– Dette er ikke mitt ansvar. Når samfunnet kjører et livsfarlig tog rett gjennom min gård, må de følge opp sitt eget ansvar, slik det står i skjønnet og i dyrevernsloven, sier Lars Madland.

Ordføreren er enig. Han slår fast at dette må være en selvfølge, slik det også ble da det nye dobbeltsporet ble bygget mellom Sandnes og Stavanger.

Seks kommuner blar opp for dobbeltsporet på Jærbanen

Dette svarer Bane Nor

Men Bane Nor mener gjerdeplikten ikke er så rett fram som grunneierne hevder.

Fakta: Bane Nor Hva: Er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet. Formål: Skal sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Ansvar: For planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Har det operative koordineringsansvaret for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Ansatte: Om lag 4 400 ansatte og hovedkontor i Oslo. (Kilde: Bane Nor) X

– Vi ønsker å ha en god dialog med grunneierne, for vi har et felles ønske om å ha en sikring langs toglinjene. Men vi har ikke gjerdeplikt etter den enkelte grunneiers behov, sier Atle Havnerås, banesjef for Sørlandsbanen vest.

Han viser til at noen driver med sau, andre har storfe og noen dyrker grønnsaker.

– Bøndene må gjerde etter sine egne behov. Det blir for vanskelig hvis vi skal gjøre det, mener banesjefen.

Har vært litt runde i kantene

– Men jernbanen har holdt gjerdene i alle år? Bane Nor har også rykket ut for konkret vedlikehold?

– Ja, det er rett. Vi har nok vært litt runde i kantene. Men Bane Nor er blitt mer spisset og må bruke pengene etter behov og oppgaver. Det å gjerde for dyrehold, er ikke en slik oppgave, mener Havnerås.

Bane Nor mener trådgjerdene skal markere eiendomsgrensene. Saken og avtalene er også grundig blitt vurdert av selskapets advokater. De har kommet til at Bane Nor ikke har gjerdeplikt, slik grunneierne mener.

– Men når to parter er uenige som her, er det bra at saken nå blir vurdert av en tredjepart gjennom retten. Det kan gi oss nye føringer og retningslinjer, sier banesjef Atle Havnerås.

Han håper grunneierne og Bane Nor blir enige om veien og ansvaret videre.

Kan gi ny, norsk mal

Saken blir uansett fulgt med argusøyne av en rekke grunneiere mange steder i lander der tog kjører gjennom landbruksland.

På Jæren ble det i vår dannet et eget grunneierlag med 70 medlemmer som alle har eiendommer langs linja. De vil nå kjøre en felles sak, hvis ikke Lars Madland når fram med sitt krav i rettsmøtet mandag.