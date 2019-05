Stavanger og Sandnes kjemper om Misjonshøgskolen

En sammenslått VID i Rogaland vil bestå av tidligere Misjonshøgskolen på Kampen i Stavanger (etablert 1843) og tidligere Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes (etablert 1890). Begge skolene har dype røtter i hver sin by, og har til sammen om lag 1000 studenter og 100 ansatte. Om lag 600 av studentene har i dag sitt studiested i Sandnes, om lag 400 i Stavanger.

De to alternativene er enten å bygge på Tinghuset i Sandnes, slik at det rommer flere studenter og ansatte, eller å ruste opp og bygge på bygningsmassen på Misjonsmarka i Stavanger.

Ordførerne Stanley Wirak (Ap) og Christine Sagen Helgø (H) har, ikke uventet, ulike oppfatninger om hva styret i VID bør velge.

På tilbudssiden

– Hvorfor er Sandnes best, Stanley Wirak?

– Vi er svært opptatt av at skolen skal velge Sandnes. VID er det nærmeste vi kommer et studentmiljø i Sandnes sentrum, og det ønsker vi å beholde. Vi kan skilte med et svært godt kollektivtilbud, en togstasjon som ligger like i nærheten og et godt utvalg av studenthybler.

– Og påbygg på Tinghuset?

– Der har vi gjort klar godkjent-stempelet allerede. Vi har god kapasitet til å bygge ut ytterligere i havneområdet vårt. Dette er en viktig sak for oss. Vi vil være maksimalt på tilbudssiden, sier Wirak.

– Hvorfor Stavanger, Christine Sagen Helgø?

– Jeg mener at historien tilsier at skolen blir værende på Misjonsmarka, der den hører hjemme. Det er en veldig sentral plass, bare fem minutter på sykkel ned til sentrum. Dessuten er skolen en viktig lenke i kunnskapsbyen Stavanger, ikke minst når det gjelder kunnskap om internasjonale spørsmål. På helseområdet vil vi bruke skolen aktivt i tjenestetilbudet, med tilbud til studentene om praksis innen flere områder, sier Sagen Helgø.

Carina Johansen

Fire kriterier

Rektor Ingunn Moser ved VID vitenskapelige Høgskole forteller at samlokaliseringen av avdelingene i Sandnes og Stavanger var planlagt allerede da Misjonshøgskolen og Diakonhjemmet slo seg sammen og dannet VID i 2016, men at det først er nå sammenslåingsplanene blir konkrete. VID er opptatt av fire kriterier når de vurderer om den sammenslåtte campusen skal være i Stavanger eller Sandnes: Kvalitet, økonomi, kontekst og miljø.

– Vi har et mål om at høgskolen skal bli en del av et lokalsamfunn og et bybilde. Det er viktig at vi får en god funksjonell bygning, samtidig som vi trenger en kontekst vi kan utvikle oss i og samarbeide med andre relevante parter, sier Moser.

Ettersom campusprosjektet er utlyst som en konkurranse, kan ikke rektoren gå inn på hvordan de forskjellige alternativene ligger an. Moser legger imidlertid ikke skjul på at noen vil bli lei seg for å måtte flytte, uansett hva det endelige valget blir.

– Det er viktig for oss å sørge for en god prosess og ivareta hverandre i en krevende sak. Både ansatte og studenter er involverte. Nå venter vi spent på å få inn tilbudene, og så vil vi komme med en innstilling til styret som skal avgjøre saken, sier Moser.

Fakta: VID Høgskole VID vitenskapelige høgskole er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Dannet i 2016 med sammenslåingen av Misjonshøgskolen, Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Høyskolen Betanien. Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Totalt i Norge har VID om lag 4500 studenter. I Rogaland er antallet om lag 1000, og antall ansatte om lag 100.

3000 m2 nybygg

Det er NMS Eiendommer AS som leier ut til VID i Stavanger i dag på sitt 28 mål store område på Kampen.

– NMS Eiendommer arbeider med å utvikle et offensivt moderne skolebygg på et fantastisk campusområde svært nær sentrum, sier Trond Vigesdal, daglig leder i NMS Eiendommer.

Arbeidsutvalget for kommunalstyre byutvikling (Kbu) ble denne uken presentert tegninger som viser hvordan et nybygg på 3000 kvadratmeter kan plasseres.

Nybygget vil, hvis Stavanger blir valgt, inneholde et moderne bibliotek med studieplasser, sentraltorg/møteplass, ulike store undervisningsrom samt kontorarealer.

- Vi jobber nå intenst i samarbeid med VID sin referansegruppe, arkitekt og entreprenør for å skape et så godt prosjekt som mulig slik at vi vinner konkurransen. Vi har ikke tatt seieren på forskudd. Tilbudet fra oss skal være levert i løpet av mai slik at styret i VID kan fatte sin beslutning i juni. Dette er svært spennende, sier Vigesdal.