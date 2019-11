Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse

Det er snart to uker siden Riksadvokaten ba Nav sende en ny rettslig betenkning angående trygdeskandalen «så snart som mulig». Vurderingen skal se på om også saker fra før 2012 – og for andre trygdeytelser enn AAP, sykepenger og pleiepenger – kan falle inn under Nav-skandalen.

NTB har gjentatte ganger vært i kontakt med Nav, som foreløpig ikke har kunnet si om etaten har svart Riksadvokaten.

Klargjøring

Inntil nå er det kun slått fast at loven er blitt tolket feil i saker fra etter 2012 og for de nevnte tre ytelsene. I alle tilfellene dreier det seg om opphold i andre EØS-land mens man fikk utbetalinger fra Nav.

«Fra ulike hold er det reist spørsmål om holdbarheten av at skjæringspunktet fastsettes til omtalte tidspunkt», skrev nylig avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch i sitt brev til Nav i slutten av forrige måned.

I brevet heter det også at Nav bes om å «klargjøre om andre sakstyper omfattes av forordningen og således kan være beheftet med tilsvarende feil. Av hensyn til de berørte er det også her viktig med en snarlig tilbakemelding.»

100 anmeldelser

Med de avgrensningene Nav foreløpig har satt, er det klart at minst 100 feilaktige politianmeldelser er blitt levert i perioden 2012 til 2018. Dette har resultert i minst 48 uriktige dommer, men ytterligere 31 dommer i straffesaker er nå inne til vurdering hos Riksadvokaten for å avklare om også de kan være basert på feil lovtolkning.

I tillegg er det kjent at Nav har krevd tilbakebetalt penger på urettmessig grunnlag fra 2.400 personer etter utenlandsopphold i andre EØS-land.

Dersom Nav skulle konkludere med at også andre saker faller inn under komplekset, kan saken komme til å vokse i omfang.

Flere saker

Bare i perioden 2012–2018 har Nav anmeldt omkring 270 svindelsaker når det gjelder utenlandsopphold på andre stønadsområder, blant annet dagpenger. Dette har også resultert i et stort antall dommer, samt krav om tilbakebetaling fra Nav i saker som aldri nådde rettsvesenet.

I tillegg kommer også eventuelle saker fra før 2012.

Ekspert på trygderett, Olav Lægreid, har tidligere sagt til VG at dagpenger kan vise seg å være del av Nav-skandalen:

– Feilene kan gjelde alle pengeytelser, sånn i prinsippet. Dagpenger og uføretrygd seiler vel nå opp som de to beste kandidatene til å danne nye store antall saker med feil.

Alternativ riksadvokat

Den rettslige betenkningen fra Nav vil havne hos den nylig utnevnte setteriksadvokaten Henry John Mæland, som skal behandle Nav-sakene siden nyutnevnt Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er inhabil.

Mæland har akkurat begynt i jobben med å få oversikt over Nav-komplekset og opplyser til NTB at han vil kunne si mer om saken senere i uken.

Foreløpig har han ikke oversikt over om brevet fra Nav er mottatt.