Koronasmittet mann i 70-årene fra Gjesdal døde på SUS

En mann i 70-årene som var smittet med covid-19 døde på SUS torsdag. Det er det fjerde koronadødsfallet ved sykehuset.

Publisert: Publisert: I dag 09:38

Det kom fram under fredagens presebrief klokken 10. Deltakere på pressbriefen er Helle K. Schøyen, konstituert administrerende direktør for SUS, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og Iren Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi.

– Vi har i dag tre innlagte, ingen mottar respiratorbehandling. Én pasient døde i går, dette var en person mellom 70 og 80 år, sier Schøyen.

SUS ønsker ikke å gi opplysninger om kjønn eller alder, men Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø sendte fredag ettermiddag ut denne pressemeldingen:

Ordfører Frode Fjeldsbø skriver dette i en pressemelding fredag ettermiddag:

«Jeg har i dag mottatt den triste beskjeden om at en av kommunens innbyggere, en mann i 70-årene, er gått bort. Han døde torsdag 16. april.

Avdøde har vært innlagt på SUS, og har mottatt intensivbehandling der.

Våre tanker og vår medfølelse går i dag til avdødes familie. Vi blir som enkeltmennesker, familier og som samfunn hardt prøvet under denne korona-pandemien. Det er viktig at vi viser omsorg for hverandre i en situasjon som dette.»

Grønt beredskapsnivå

Helle K. Schøyen opplyser på pressebriefen videre at SUS nå går fra gult til grønt beredskapsnivå.

– Vi mener det er trygt. Men må ha en beredskap for et worst case-scenario.

Nå lager SUS planer for å gjenoppta de planlagte aktivitetene på sykehuset på en god måte. Schøyen sier at SUS har utfordringer med arealene, de har rett og slett liten plass. Det vurderes om en av pandemipostene kan tas tilbake og igjen brukes til normal, altså mer planlagt, aktivitet.

– Det er lite smitte i befolkningen her nå. Vi er en av de regionen i landet med minst smitte. Det skyldes først og fremst at folk har vært flinke til å følge rådene, sier Kleppe.

Han opplyser videre at smittesporingen i kommunen har vært god, og det har vært lite smitte blant helsepersonell.

– De som jobber i helsevesenet har vært flinke til å holde seg hjemme når de har vært syke. Dette er en viktig del av dugnaden, sier Kleppe.

Flere skal testes

Han sier videre at de nå vil øke antallet som testes.

– Vi har jobbet for å kunne utvide testkapasiteten til omlag 1000 tester i døgnet, sier Iren Löhr. - Dette tror vi at vi skal klare fra og med mandag.

SUS venter også på utstyr til en hurtigtest, som de håper vil ankomme i starten av mai. Med denne testen vil de som testes kunne få svar i løpet av én time.

Myndigheten har imidlertid ytret ønske om at testkapasiteten økes enda mer enn dette, nå som barnehager og skoler åpnes. De har gitt dette oppdraget til blant andre Helse Vest.

– Vi jobber hardt for å klare dette, og vi tror vi skal få det til. Da vil vi i mai kunne teste 3700 personer hvert døgn, sier Løhr.

For å få dette til, trengs det flere ansatte, minst 20-25 personer per dag, opplyser hun. Det er allerede ansatt flere vikarer.

– Vi håper vi skal klare å løse dette, men det er en stor utfordring, sier Löhr.