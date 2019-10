Fakta: Ryfastløpet Hva: Halvmaraton (21 km) gjennom Ryfasttunnelene. Når: Lørdag 5. oktober klokka 12.

To dager før start, skriver magasinet Kondis at løypen i Ryfastløpet er 100 meter for kort til å godkjennes som halvmaraton.

Dette ble klart etter en kontrollmåling av løypen.

To dager før 7301 påmeldte stiller på startstreken, viste en kontrollmåling at halvmaratonløypa i Ryfast mangler 100 meter på 21 kilometer. Dermed godkjennes ikke løpet som halvmaraton. Kontrollmålingen, som er utført av Ingolf Dale fra Kondis i samarbeid med Sondre Størkersen fra Statens vegvesen, viser at løypen i Rennfastløpet er 100 meter for kort.

Først ikke korrigert

Dette blir ikke korrigert. Ifølge Kondis.no svarer arrangøren følgende:

– Det er forsøkt gjort tiltak innenfor de rammene som var mulig. Sikkerhetsmessige hensyn og ytre begrensninger gjør at vi ikke får gjort noe med det.

Ekstrasløyfe

Fredag formiddag sier imidlertid Ryfast-sjefen Gunnar Eiterjord at dette er ordnet.

– Vi legger inn en liten ekstra løkke ved målgang på Solbakk for å få løypa lang nok og dermed formelt godkjent som en halvmaraton, sier Eiterjord.