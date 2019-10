Tror distriksopprøret kan redde tingretten

Domstolkommisjonen foreslår store endringer i dagens tingrettstruktur. De tre tingrettene Stavanger-, Jæren- og Dalane tingrett bør bli sammenslått til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

Egentlig er dette gammel nytt. Lederne for de tre domstolene har for lengst signalisert at de synes det er en utmerket idé å bli sentralisert. Større fagmiljø er som alltid et hovedargument. I Eigersund synes ordfører Odd Stangeland (Ap) at det er et særdeles dårlig argument.

Småbypolitikk

Han viser til valget og det tydelige distriktsopprøret vi så i stemmelokalene i bygder og småbyer. Etterpå ble sentralisering plukket ut som en av de viktigste årsakene til at velgermassen var i bevegelse. Det regner han med at partiene har fått med seg.

– Jobben min som ordfører handler mye om å tviholde på småbyen. Norge trenger en småbypolitikk. Nå tar de bit for bit. Sentralsiering er som en ostehøvel. Det tas ikke så mye hver gang, men summen blir til slutt stor. For oss betyr det helt konkret at antall statlige arbeidsplasser har gått dramatisk ned de siste årene.

Ordfører Stangeland velger likevel å være offensiv. Han vil ikke bli en av disse sutrete ordførerne som alltid klager og dermed snakker ned distriktet. Derfor har han et helt konkret forslag. Dette kommer han, trolig sammen med samtlige andre partilederne i Eigersund, til å kjempe for på alle fronter framover.

– Vi forslår at staten gjennomfører et forsøk i Egersund. Bygg et «Statens hus». Vi har en kjempetomt. De kan få det gamle rådhuset. Her kan de samle alle de statlige etatene under samme tak. Nå betaler de leie mange steder i byen, så dette er ikke et kostnadsspørsmål.

Arnt Olav Klippenberg

Statens hus

Det nye er å plassere et «Statens hus» i en småby. Han kjenner ikke til at det er gjort før.

– Norge trenger en småbypolitikk. «Et «Statens hus» i et regionsenter som Egersund vil sikre tunge, faglige miljøer. Det er småbyene som virkelige trenger kompetansearbeidsplasser, ikke storbyene som får dem uansett. Hvis vi samler de statlige etatene i Egersund, så faller argumentet om at de må sentraliseres til større enheter.

For Stangeland er dette så konkret at han nå vil samle de andre partiene og forsøke å få alle til å dra lasset sammen. Det kan for eksempel være en ide å få vedtatt Eigersund som prøvekommune for et «Statens hus» på de politiske landsmøtene.

– Jeg kommer til å fronte dette inn i alle kanaler jeg har tilgang til.

Ny tidsånd

Stangeland påpeker at det spesielle med den evige sentraliseringen, er at alle mener den er feil. Han forteller om statsråder og sentrale politikere som valfartet til Eigersund i valgkampen. De snakket veldig fint om dette, men i praksis gjør de noe helt annet når de kommer tilbake til Oslo. Likevel har han fått med seg stemningsskiftet som skjedde ved valget. Flere enn Senterpartiet har nå oppdaget at det bor folk også utenfor de store pressområdene.

– Hvis det er slik at egersundere må dra til Stavnger for å ta et røntgenbilde, for å møte i en rettsak, for å få nytt pass og for å fornye sertifikatet, så vil folk etter en tid lurer på om det ikke er like greit å flytte til Stavanger der alt jo foregår.

Han tror at den nye tidsånden i forhold til sentralisering kan gjøre at Dalane Tingrett nok en gang blir reddet. Og han tror at tidsånden gjør at Norges første «Statens Hus» i en småby kan bli en realitet som et prøveprosjekt.