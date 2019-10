Nå ringer bøssebærerne på døra

Kari Christensen bor på Gausel, og det er kort vei til Gausel Bydelshus hvor hun hvert år går for å hente bøsse og rute - aller helst i sitt eget borettslag.

– Jeg reserverer alltid det samme området. Jeg synes det er best å gå der jeg vet hvem som åpner døra og ikke, sier hun.

Hun sitter i styret i borettslaget her, og vet hvilke leiligheter som ikke er bebodd. En fordel er det jo også å kjenne naboene. Christensen har gått med bøsse her i mange år, men har ikke helt tellingen på hvor mange år hun har gått.

De siste par årene har hun også fått med seg en turkamerat. Aftenbladet får bli med henne og Kristian Gabrielsen (4), som er med henne for andre gang.

– Kristian var med i fjor, og syns det var så kjekt at han ville bli med i år også, forteller hun.

Kristian Jacobsen

Hun forteller at det varierer om folk åpner døra, men det er nok mange som er ute på søndagstur, tror hun.

– Jeg har sagt at jeg ikke vil henge opp kort på døra til de som ikke er hjemme. Det kan jo være folk som følger med på hvem som har kort liggende ute dagen etterpå, og ser at det ikke er noen hjemme, sier hun.

Hvis de ikke åpner døra, går hun videre til neste dør.

Pengene går til CARE

I fjor gikk inntektene fra tv-aksjonen til Kirkens Bymisjon. Totalt ble det samlet inn snaut 258 millioner kroner over hele landet. Det var ny innsamlingsrekord. I Rogaland kom det inn rundt 26 millioner.

I år går pengene til organisasjonen CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Neste år er det miljøorganisasjonen WWF (Verdenes naturfond) som får pengene fra bøssene til alle de frivillige som stiller opp over hele landet.

Lørdag kveld var det samlet inn over 6,8 millioner kroner fra bedrifter og kommuner i Rogaland. Det er nest mest i landet per innbygger og gir et snitt på 14,4 kroner før bøssebærerne ringer på dørene mellom kl. 16 og 18 på søndag.

Dette er de fem største gavene i Rogaland så langt:

Equinor ASA (Stavanger): 750.000 kroner

Equinor ASA (Sandnes): 750.000 kroner

Rogaland fylkeskommune: 285.000 kroner

Stavanger kommune: 133.151 kroner

Sandnes kommune: 115.000 kroner