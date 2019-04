Det blåser en kald vind over Rogaland tirsdag ettermiddag. I fjellområdene og på kysten sør for Boknafjorden blåser det østlig stiv og opp mot sterk kuling, mens skydekket er skiftende.

Onsdag morgen kan et lavtrykk nær Skottland gi litt nedbør, før resten av dagen stort sett blir skyet.

Men så kommer mest sannsynlig godværet.

– Torsdag ser veldig lovende ut. Det er mild luft som blir dratt opp fra kontinentet i sør, noe som kan gi en temperatur opp mot 15 grader. Det blir også gode muligheter for sol, sier vakthavende meteorolog ved meteorologisk institutt Lars Andreas Selberg til Aftenbladet.

Sol og 15 grader

Fredagen er imidlertid litt mer usikker igjen. Det kan bli strålende vær og temperaturer opp mot 15 grader, men det kan også komme litt regn.

– Men mest sannsynlig blir det en tørr dag med vårlige temperaturer og muligheter for sol, sier Selberg.

Helgen blir derimot fin.

– Da bygger det seg opp et høytrykk som vil gi en god helg med fine temperaturer. Det ser ut som om våren er i anmarsj, sier meteorologen.

Mulig høytrykk i påsken

Selberg kan også komme med foreløpige svært gode nyheter om uken etter, og selve påskeuken. Månedsvarselet til meteorologisk institutt gir et kjempesterkt signal på at det vil være høytrykk mellom 8. og 14. april.

– I påskeuken mellom 15. og 21. april har vi et svakt signal på at det både blir tørrere og varmere enn normalt. Det kan se ut som om det er en mulighet for mye bra vær i påsken, meteorologen.