Gir seg som sjef for Rogfast: - Jeg er 64 år og kan uansett ikke fullføre

Prosjektet Ryfast og Eiganestunnelen er i sluttfasen og åpner før jul. Gunnar Eiterjord ledet arbeidet med å bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Fra nyttår skal han overta styringen av Rogfast, som vil overta begge rekordene når tunnelforbindelsen under Boknafjorden åpner i 2027.

Ryfylketunnelen er 14 kilometer og dykker ned til 288 meter under havoverflaten, mens Boknafjordtunnelen blir 26,7 kilometer og går ned til 392 meter under havet.

– Jeg er 64 år og kan uansett ikke fullføre Rogfast, sier Tor Geir Espedal.

Han har en lang karrierer bak seg i Statens vegvesen. For snart 30 år siden ledet han utbyggingen av Rennfast. Siden har han vært vegsjef i Rogaland, direktør for Rogaland Kollektivtrafikk (FKF) - dagens Kolumbus, deretter prosjektleder for Ryfast, og så prosjektleder for Rogfast.

Eiterjord fulgte Espedal som Ryfast-sjef, og nå som Rogfast-sjef. Bakgrunnen for rollebyttet er at prosjektavdelingen i Statens vegvesen region vest tar grep for å sikre bedre ressursutnytting av personellet i Stavanger-regionen. Medarbeiderne fra Ryfast blir samlet i en ny prosjektavdeling med Gunnar Eiterjord som prosjektleder og Tor Geir Espedal som assisterende prosjektleder.

Jonas Haarr Friestad

Lager ny prosjektorganisasjon

– For å beholde kompetansen og sørge for erfaringsoverføring fra Ryfast, vil vi med en ny stor prosjektorganisasjon sikre at ressursene kan nyttes både på Rogfast og de andre store prosjektene som etter hvert kommer i Stavanger-regionen på en optimal måte, opplyser avdelingsdirektør Kjartan Hove.

De ansatte i Ryfast og Rogfast-organisasjonene ble informerte på et allmøte tirsdag.

– Mange har vært usikre på arbeidssituasjonen sin når Ryfast åpner i desember. Nå får alle en forutsigbarhet. Dette fører forhåpentligvis til at vi beholder alle de dyktige medarbeiderne som har vært med å bygge Noregs største tunnelprosjekt, sier Gunnar Eiterjord.

– Jeg mener løsningen med å samle alle ressursene i en stor ny organisasjon er veldig god og fornuftig, sier Tor Geir Espedal.

Pål Christensen

Ansvar for mange prosjekter

Fra januar får Eiterjord også ansvaret for Smiene-Harestad - 4-felts veien på E39 gjennom Randaberg. Han er fra før prosjektleder for milliardprosjektene E39 Ålgård-Hove og Transportkorridor Vest (Rv509).

– Vi skal også oppgraderte E39 Byhaugtunnelen og Rv13 Hølleslitunnelen. Og vi jobber også for at det kan bli byggestart på E39 Ålgård-Hove, sier Eiterjord, som håper at E39 Smiene-Harestad og Transportkorridor Vest kan starte tidligere enn det som er planlagt i handlingsplanen i Bymiljøpakken.

Høsten skal brukes til å se hvordan den nye prosjektorganisasjonen skal organiseres for å utnytte ressursene best mulig.

- Jeg har så mange dyktige medarbeidarar at jeg er sikker på at vi vil ha god kontroll på alle prosjektene. Vi skal ha delprosjektledere på hvert prosjekt, seier Eiterjord.