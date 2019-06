Slik ville vogntogsjåføren kjøre gjennom Rennfast

Ett vogntog fikk bruksforbud fordi løpebanen på dekket hadde løsnet i fart. Sjåføren ble pålagt å bytte dekk før han fikk fortsette.

– Dette er sånn som kan skje, så det ble ikke noe forelegg. Men sjåføren fikk seg en god trimøkt med dekkskift, sier kontrollansvarlig Kenneth Holm i vegvesenet.

Ifølge Holm var dekket et såkalt «regummiert dekk». Dette er dekk hvor man gjenbruker gamle dekkstammer og fyller på med ny gummi. I akkurat dette tilfellet kan det se ut til at det har blitt brukt en for gammel dekkstamme.

De andre fire bruksforbudene ble ilagt på grunn av manglende sikring av gods. En transportør måtte blant annet sette igjen containeren sin fordi den ikke var egnet for frakt på offentlig vei. Et annet vogntog var overlastet og måtte sette igjen 1700 kg gods på kontrollplassen på Sokn langs E39 like ved utløpet til Byfjordtunnelen. For denne overtredelsen vanket det et overlastgebyr på 7400 kroner.

Vegvesenet kontrollerte totalt 6 busser med i alt 130 passasjerer og kunne gladelig konstatere at alle passasjerer og sjåfører bruke sikkerhetsbelte.

– Vi kontrollerte til sammen 250 kjøretøy og hadde totalt veldig gode resultater, så vi kan si at det var en god dag for trafikksikkerheten, sier Kenneth Holm til Aftenbladet.