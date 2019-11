Regjeringen omdisponerer 38,4 millioner til utdanning av fastleger

Pengene skal gå til spesialtilpassede utdanningsstillinger som er ment å gi legene et best mulig utgangspunkt for jobben som fastlege.

– Fastlegeordningen er bærebjelken i helsetjenesten. Vi ser at det er rekrutteringsutfordringer i hele landet, derfor øker vi tilskuddene ytterligere, skriver stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) i en epost til NTB.

Bevilgningen er en videreføring av et pilotprosjekt kalt Alis, som startet i 2017.

– Alis er en suksess og gir flere leger også i distriktene. Derfor styrker vi nå denne ordningen, skriver Stensland videre.