Samferdselsministeren: Dette blir Ryfast-takstene, hvis Stavanger og fylket sier ja

Samferdselsminister Jon Georg Dale går inn for at Ryfylketunnelen skal koste 112 kroner for vanlig personbil med bombrikke. Det blir halv pris for nullutslippskjøretøy, altså 56 kroner. Tunge kjøretøy må ut med 420 kroner.