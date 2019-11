Dobling av vintersyklister i Stavanger: – Jeg sykler hver dag året rundt

– Flere burde sykle til jobb. Jeg tror de ville blitt overrasket over hvor behagelig det faktisk er, sier Anders Sørbø.

Hver morgen siden 1996 har Sørbø satt seg på sykkelsetet fremfor å sette seg inn i bilen når han skal til jobb. Det kommer på det samme om det er midt på sommeren, om regnet slår ned eller om termostaten viser minusgrader. Sammenlagt blir det rundt to mil hver dag.

– Man får en herlig start på dagen, og slipper trafikken om morgenen. Når jeg skal hjem fra jobb får jeg tømt hodet. Og så blir man bedre kjent med omgivelsene rundt seg, for å nevne noen fordeler, sier Sørbø.

1200 kommunalt ansatte har byttet ut bilen på vei til jobb

Fakta: Dette viser undersøkelsen Markedsføringshuset har gjennomført en undersøkelse om Stavanger-innbyggernes sykkelvaner. 800 personer ble spurt i slutten av oktober i år. Her er noen av funnene: – 12 prosent sykler hver dag om vinteren. Det vil si at vintersyklistene er doblet siden 2013. – 38 prosent bruker bilen hver dag i vinterhalvåret. Det er en nedgang på 8 prosent siden 2017. – 88 prosent av dem som sykler mener bilister tar hensyn til syklistene. – 3 av 4 mener sykling er en god løsning på køproblemene i regionen. – 69 prosent mener at politikerne må satse mer på sykkel som transportmiddel. – 17 prosent benytter elsykkel. – Flere er fornøyde med sykkeltraseen hjemmefra til jobb og skole. 49 prosent svare at sykkeltraseen er meget bra, mens 21 prosent er mindre fornøyde. – 36 prosent sier de sykler for å trene eller komme i form. – Av dem som sykler sjeldent eller aldri svarer 35 prosent at de ville syklet oftere hvis sykkeltraseene var bedre. – 16 prosent svarer at de har syklet mer etter bomringen kom, men 26 prosent svarte at de ville sykle mer når bomringen kom i 2017.

Vintersyklister

Han er ikke alene. Ifølge en undersøkelse utført av Markedsføringshuset for Stavanger kommune øker andelen hverdagssyklister i Stavanger – også om vinteren.

Av de 800 respondentene svarte 38 prosent at de bruker bil hver dag i vinterhalvåret, mens 12 prosent svarte at de benytter sykkelen. Det er en dobling fra 2013.

– Det er bare gledelig. Det viser at samarbeidet Stavanger kommune har med Statens vegvesen og Stavanger Natur- og idrettsservice om å holde sykkeltraseene frie for is og snø bærer frukter. Før klokka 6 om morgenen skal hovedrutene være klare til å ta imot syklistene, sier Roar Børresen, som er sykkelgeneral i Stavanger kommune.

Slik skal Gunn-Rita Dahle Flesjå få barn i Sandnes i aktivitet

Pernille Filippa Pettersen

– Trykket på alle knappene

– Hva tror du er årsaken til økningen?

– Det er et mangfoldig svar. Vi har trykket på alle knappene vi kunne, sier Børresen og utdyper:

– Vi har arbeidet med den fysiske tilretteleggingen, vedlikeholdt sykkeltraseene året rundt, lagt vekt på fast veidekke, kjørt informasjonskampanjer og forsøkt så godt det er mulig å skille syklister, spaserende og bilister fra hverandre. Satsingen på sykkel og kollektivtrafikk gir resultater.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) solgte bilen. Nå sykler hun til jobb.

Pål Christensen

Misfornøyde

Selv om undersøkelsen viser at flere er fornøyde med sykkeltraseen og benytter sykkelen som fremkomstmiddel, svarer 21 prosent at de er misfornøyde. Av dem som sykler sjeldent eller aldri svarer 35 prosent at de ville syklet oftere hvis sykkeltraseene var bedre.

Børresen forteller til Aftenbladet at kommunen enda har en vei å gå.

– Vi ønsker å øke andelen som sykler og minske andelen som benytter bil. Samtidig vil vi at de 20 prosentene som svarer at de er misfornøyde med sykkeltraseen skal bli fornøyde.

– Hvordan skal kommunen gjøre det?

– Vi må bedre sykkeltraseene og ta tak i områdene hvor disse ikke er så bra som de burde være, sier Børresen.

Stavanger er mer positive til rushtidsavgift enn Sandnes

Helsegevinst

Å få flere til å benytte kollektivtransport eller sykle til og fra jobben er i tråd med byvekstavtalen, som er en ordning som har som mål om null vekst i persontrafikken i byene. Også kalt nullvekstmålet. For Sørbør er det derimot helsegevinstene som er det viktigste ved å benytte sykkelen til jobb.

– Det skader ikke å spare miljøet, men for meg er det viktig å ha god helse og holde seg i god form. Å sykle til jobben bidrar til at jeg får trening og en kjempegod start på dagen.

36 prosent av de 800 spurte svarte at de også benytter sykkelen for å komme i form. I 2013 svarte halvparten det samme.