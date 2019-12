Nye tømmedager for søppel på Jæren

– Det er viktig at alle sjekker de nye rutinene på kommunenes nettsider, sier Johan Tjåland som er kommunalteknisk sjef i Klepp.

Tidligere har det blitt levert ut tømmekalender i papirformat til alle husstander, men det er det nå slutt på. Å trykke og distribuere 20.000 kalendere i papir er lite miljøvennlig.

Her kan du få mer info om de nye rutinene og finne ut når søppelet hentes på din adresse:

Time kommune

Klepp kommune

Hå kommune

– Mer miljøvennlig

Endringen av rutinene skyldes at et nytt selskap får ansvaret for søppeltømmingen i Time. NordRen AS gjør allerede dette i Klepp og Hå, men nå får de også Time. Det betyr at tømmerutinene endres i alle de tre jærkommunene.

- Vi endrer for å gjøre hentingen av søppel mer effektivt og miljøvennlig. Det vil bli tatt i bruk nye og mer miljøvennlige biler, og rutene vil legges opp slik at det blir mindre kjøring samlet sett, sier Anita Austigaard som er renovasjonsansvarlig i Time kommune.

I en pressemelding opplyses det om følgende endringer for de tre kommunene:

Time

Glass- og metallemballasje: Kastes på miljøstasjon.

Bleiedunk: Slutt på tømming av bleiedunk fra 1. januar 2020.

Matavfallsposer: Knytt en pose på dunken, så leverer renovatørene ut en ny rull.

De med nedgravne containere må ta kontakt med kommunen for å bestille nye ruller. Kan også hentes hos innbyggerservice på rådhuset.

Henting av avfall: Bestill henting av hageavfall, grovavfall og farlig avfall via www.hentavfall.no

Tømmeruter: Ligger på nettsiden og i egen app. Appen kan lastas ned i App Store og Google Play. Søk etter «Renovasjon.

Klepp:

Glass- og metallemballasje: Kastes i blå dunk som blir hentet annenhver måned. Ikke bruk plastposer eller sekk i blå dunk.

Bleiedunk: Ikke lenger i salg. Tømming holder fram ut 2020.

Matavfallsposar: Knytt en pose på dunken, så leverer renovatørene ut en ny rull.

De med nedgravne containere får utlevert poser av kommunen en gang i året.

Tømmeruter: Ligger på nettsiden og i egen app. Appen kan lastas ned i App Store og Google Play. Søk etter «Renovasjon».

Hå:

Glass- og metallemballasje: Kastes i blå dunk som blir hentet annenhver måned. Ikke bruk plastposer eller sekk i blå dunk.

Bleiedunk: Bleiedunk fortsetter inntil videre.

Matavfallsposer: Knytt en pose på dunken, så leverer renovatørene ut en ny rull.

De med nedgravne containere får utlevert poser av kommunen en gang i året. Alle kan også henta poser i Pytten eller i servicetorget på rådhuset.

Tømmeruter: Kalender som kan skrives ut eller legges til i Google Kalender ligger på nettsiden.

1. januar 2019 ble rutinene for avfallssortering gjort om på hele Nord-Jæren. Blant annet skal plasten ikke lenger sorteres fra resten av avfallet. Les mer om reglene her.

