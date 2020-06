Eldre samboere har ingen garanti for å få bo sammen på sykehjem

De eldste venter fortsatt på forskriften som sikrer at samboere på sykehjem skal kunne bo sammen. Stortinget vedtok en samboergaranti for over to år siden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi vil ha svar på når de eldre skal få garantien for at de skal få tilbringe de siste årene i livet sammen, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Helle Høiness

SV reagerer på at saken er blitt liggende.

– Særlig nå i koronatiden er det viktig at de som elsker hverandre, kan bo sammen, sier SVs helsetalsperson Nicholas Wilkinson.

Han viser til at det er sendt mange proposisjoner til Stortinget fra regjeringen etter at pandemien traff Norge. Det bør også være mulig med denne saken, mener han.

– De eldste har måttet vente unødvendig lenge for å få sikret denne rettigheten, sier han.

Halvannet år

Samboergarantien ble vedtatt av Stortinget i april 2018. I august 2019 sendte regjeringen ut forslaget til høring, med frist i november. I juni 2020 ligger saken fortsatt til behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet.

SV stiller nå et spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og ber om forklaring på hvorfor det tar så lang tid.

– Vi vil ha svar på hvorfor det har tatt så mye tid og når de eldre skal få garantien for at de skal få tilbringe de siste årene i livet sammen, sier Wilkinson.

Liten forskrift

Stortinget vedtok samboergaranti for eldre på institusjon med stemmene til Høyre, Frp, Venstre, MDG og SV.

Det var daværende folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) som sendte saken ut på høring i august 2019.

– For mange varer kjærligheten livet ut. Sykdom skal ikke skille ektepar som har bodd sammen hele livet, sa hun da.

Publisert: Publisert: 4. juni 2020 12:42