Jæren: De vil også i år bo på en av verdens beste strender

Orrestranda er også denne sommeren med på den eksklusive listen over strender og marinaer i 45 land som kan smykke seg med det internasjonalt anerkjente miljømerket: Blått flagg.

Slik gjør de, når de snur på turen fra sitt eget hus, kloss i Orrestranda. Karen Orre og John Nesse strekker ut armene og suger inn frisk havluft på en tur som vanligvis tas barføtt. Foto: Geir Sveen

– 17 norske strender og 3 marinaer har i år gått gjennom nåløyet og kan heise Blått Flagg, melder Marit Kjellesvik, som driver den internasjonale miljøsertifiseringen i Norge.

Oversikten viser at Norges lengste sandstrand får fornyet tillit. At Orrestranda oppfyller strenge krav til sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet, informasjon og miljøopplæring.

Dermed kan Karen Orre og John Nesse fortsatt si at de har som hage en av verdens beste strender. Pensjonistparet bor i marehalmen helt sør på stranda, på tuppen der Orreelva møter en strand som de går tur på hver dag. Ofte barføtt.

Vanskelig å få, lett å miste

– Blått flagg skal være vanskelig å få og lett å miste. Vi må dokumentere tilstanden og søke om å få heise flagget for hver sesong, sa styreleder i Jæren friluftsråd, Henry Tendenes, da han fornøyd fikk beskjed om at Orrestranda endelig fikk Blått flagg.

Orrestranda er miljøsertifisert. Det synlige beviset– et blått flagg – ble i 2017 heist utenfor Friluftshuset på Orre av elevrådsleder Anne Lise Salte ved Orre skule, her sammen med Henry Tendenes i Jæren friluftsråd. Foto: Fredrik Refvem

Det var han som i praksis sørget for at stranda fikk sertifiseringen ved å vasse ut i bølgene gjennom en hel sesong for å sikre nok vannprøver til analyse. 15. juni 2017 ble flagget stolt heist ved Friluftshuset med kronprins Haakon Magnus som en av mange gjester.

Andre har også fine strender

Etterpå har både Sola, Randaberg og Hå prøvd å få samme sertifisering for flotte strender i sine kommuner, men er altså ikke inne på årets liste.

Blått Flagg-sesongen varer fra 5. juni til 31. august. Men på grunn av korona, vil flagget i år i noen kommuner ikke komme opp før litt nærmere sommerferien, melder Blått Flagg Norge i en pressemelding.

Fakta Blått flagg Bare to strender har fått statusen i Rogaland, Åkrasanden på Karmøy og Orre i Klepp. Søkere vurderes etter 33 krav som sikrer gjester rent vann, rene omgivelser og nok toaletter som rengjøres regelmessig. Det er også krav til førstehjelpsutstyr, livredningsutstyr, nødtelefon. Det skal finnes fasiliteter for handikappede, sikkerhetsregler, informasjon om sårbare naturområder, og tilbud om miljøaktiviteter. De samlede resultatene for badevann må være innenfor «excellent» i EU’s direktiv. Les mer

Nærmere 4500 strender, marinaer og båter er nå Blått Flagg sertifisert for sommersesongen på den nordlige halvkule. Totalt deltar 45 land i Europa, Afrika, New Zealand, Brasil, Canada, Sør-Korea og Karibbien i ordningen.

– For gjestene betyr det blå flagget blant annet at de kan være sikre på stranden eller marinaen har rent vann, rene omgivelser og tilstrekkelige toaletter som rengjøres regelmessig, sier Blått Flagg-koordinator Marit Kjellesvik.

Strendene må i tillegg gjennomføre omfattende badevannstesting i henhold til EUs badevannsdirektiv.

– Blått Flagg er en eksklusiv utmerkelse som slettes ikke alle får. Derfor vil jeg gi honnør til kommunene som har klart å få utmerkelsen. Det viser at kommunene er miljøbevisste og at de bryr seg om at både kommunens innbyggere og gjester utenfra får en hyggelig opplevelse når de besøker disse friområdene, sier Jan-Henrik Larsen, medlem av Blått Flagg-juryen og avdelingsleder i NHO Reiseliv.

Godkjente strender:

Foten i Fredrikstad kommune

Storøyodden badestrand i Bærum

Sjøstrand, Hvalstrand, Hvamodden, Holmenskjæret og Vollen i Asker

Bystranda i Kristiansand

Helleneset i Bergen

Sjøbadet og Tronvik i Moss

Ringshaugstranda i Tønsberg

Åkrasanden i Karmøy

Kroksand i Hvaler

Orrestranda i Klepp

Huk i Oslo

Badestranda i Dyreparken, i Kristiansand

Godkjente marinaer:

Lillesand Gjestehavn i Lillesand

Grimstad gjestehavn i Grimstad

Kongelig Norsk Seilforening, Dronningen Marina i Oslo