Tett program før åpningen av Ryfast

Arbeidet med bussterminalen på Solbakk i Strand er forsinket. Etter planen skulle anlegget vært ferdigstilt i juni.

– Stangeland Maskin jobber for fullt og har kontroll. Vi holder fast på åpning i desember, forsikrer Øyvind Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

Inne i tunnelen utfører Roxel Group og Statens vegvsen testing av 38.000 signaler og 4700 komponenter. Stavanger-firmaet har hatt kontrakten på elektrotekniske anlegg, sikkerhetsutrustning, samt system for styring, regulering og overvåking (SRO), levering og montering av innhold i tekniske bygg, kabling, nødkiosker i tunnel, skiltmast, skiltportaler og pumper med rørsystem og ventiler.

– Jeg traff på en bil som kjørte seint gjennom tunnelen, mens det satt en i passasjersetet som holdt en eske ut av vinduet. Det viste seg å være noen engelskmenn som testet radardetektoren, som oppdager gjenstander, gående og syklende. Følsomheten på detektorene kan stilles på forskjellige nivåer, og de er automatisk koplet med bommene, men det er Vegtrafikksentralen som vurderer om tunnelene må stenges, forteller Ellingsen.

Tunnelen stenges for eksempel hvis noen faller for fristelsen til å stanse bilen og ta bilde av den spektakulære lyskunsten. Midtveis i Ryfylketunnelen, i dypet under palmeøya Sør-Hidle, har kunstneren Viel Bjerkeset Andersen lyssatt to grotter.

– Folk må ikke finne på å stoppe. Derfor skal vi lage en informasjonsfilm om hvordan brukerne skal oppføre seg, og hva som skjer ved en hendelse, sier Øyvind Ellingsen.

Kurs mot tunnelangst

Grovt anslått føler så mange som 1-2 av 10 personer ubehag eller sterkt ubehag ved å kjøre gjennom tunneler, ifølge forskning utført av Sintef. Ryfast-prosjektet har lovet å gjøre som Bømlafjordtunnelen. Før den underskjøiske tunnelen mellom Stord og Sveio i Sunnhordland åpnet i 2000, ble det holdt tunnelskrekk-kurs. Deltakerne fikk svar på spørsmål om hvordan den undersjøiske tunnelen er sikret og overvåket. Angstreaksjoner ble forklart. Deltakerne gjennomgikk pusteøvelser for å fremkalle og kontrollere angstsymptomer. Til slutt ble de tatt med på busstur gjennom tunnelen. Midt inni stanset bussen, slik at deltakerne kunne gå ut og gjøre seg litt kjent.

– Vi planlegger noe lignende. Det handler om å gjøre folk kjent med tunnelen, sier Ellingsen.

Gudstjeneste og løp

1. september avholdes Gudstjeneste i fjellhallen, et samarbeid mellom Hundvåg og Strand menigheter. Det er kapasitet til 200 fra hver menighet. 5. oktober arrangeres Ryfastløpet med cirka 7500 deltakere.

– Vi hadde også håpet å kunne arrangere en åpen dag i hver ende av tunnelen, men må se det an på grunn av arbeidet med sikkerhetsgodkjenningen, sier Øyvind Ellingsen.

Flere spørsmål mangler svar: For det første venter mange på at bomtakstene skal settes. For det andre er det uavklart om mopeder og traktorer får kjøre gjennom Ryfast. Statens vegvesen vil heller sende dem via Høgsfjord-ferja. Saken har vært på høring. For det tredje ønsker lokale myndigheter at Ryfast skal få automatisk trafikkkontroll (ATK), slik det er tilrettelagt for. Dette er ble droppet, fordi Regjeringen vil begrense bruken av personvernhensyn. Samferdselsministeren har bedt Statens vegvesen, sammen med politiet, om å gå gjennom kriteriene for bruk av automatisk strekningskontroll innen 1. november, og foreslå reviderte kriterier.