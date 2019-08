Et rådyr kikker nysgjerrig og nervøst opp av det grønne graset før det hopper over gjerdet og forsvinner opp mot Byhaugen. Like ved går en saueflokk på jordene ned mot Litla Stokkavatn.

35 vinterfôra sauer er Arnstein Giljes bidrag til statistikken som gjør Stavanger til den største sauekommunen i landet, men nå i sesongen har han også 52 lam. Gården ligger på Ullandhaug, men han leier beite på kommunal grunn like ved Håland Hagesenter. På den måten bidrar sauene til å holde vegetasjonen nede samtidig som de kan spise seg feite på kommunalt gras.

Sauer i bystyret

– Vi bruker det mest til å fleipe med. Jeg pleier å si at Rennesøy og Finnøy har hatt flere sauer enn Stavanger, men vi har hatt flest sauer i bystyret. Nå kan det kanskje utligne seg litt, sier sauebonde Arnstein Gilje til Aftenbladet.

Han mener at politikerne i Stavanger trenger et spark bak før valget og ser fram til å få både nye politikere og flere sauer i kommunen, ikke bare i bystyret. Ufortjent eller ikke, ordet sau eller saueflokk blir gjerne brukt om noen som oppfører seg tankeløst og lar seg lede ukritisk.

– Sauene må være representert de også, så det er for så vidt greit. Men jeg kan ikke si at det har vært særlig fokus på landbruk i bystyret. Nå blir de nødt til å ta mer hensyn til det. Stavanger var en stor jordbrukskommune som de bare har bygd ned og bygd ned. Nå blir vi igjen en stor landbrukskommune, ikke bare på sau, men også på tomater, sier Gilje.

Fakta: Flest vinterfôra sauer Nye Stavanger: 20.383 sauer. Oppdal: 18.582 sauer. Bjerkreim: 17.423 sauer.

Han har tidligere vært leder av Rogaland Bondelag og har også vært medlem av Sp, men nå beskriver han seg selv som partiløs.

– Blir det bedre å være bonde i en større landbrukskommune?

– Det vil iallfall ikke være negativt, sier Gilje.

Sauefylket Rogaland

20.383 er tallet som gjør Nye Stavanger til den største sauekommunen i landet fra nyttår. Rogaland er også det fylket med suverent flest sauer. Hver femte sau i Norge er faktisk rogalending, og av disse vil 1 av 10 bo i nye Stavanger. Det vil igjen si at 2 av 100 norske sauer kan kalles siddiser på kommunenivå.

Selv om navnet blir Stavanger, er det bøndene på Rennesøy og Finnøy som skal ha æren for at den nye kommunen får flest sauer i landet. Bidraget fra bønder i Stavanger er på relativt beskjedne 1011 vinterfôra sauer, mens Finnøy og Rennesøy kan skilte med 9 og 10 ganger så mange. Det vil si 10.331 og 9041 for å være helt nøyaktig.

Tallene er foreløpige, og de endelige tallene for 2019 blir først klar i mars neste år, men nye Stavanger ville også vært størst på sau om vi legger tallene fra 2017 eller 2018 til grunn.

Oppdal gratulerer

– Hehe. Da må jeg bare gratulere Stavanger. Det er kanskje ikke sauer de er mest kjent for fra før. Men nå får de en ny fjær i hatten, og det er alltid kjekt å skryte av det man er størst og best på, humrer Oppdal-ordfører Kirsti Welander.

Det hører med til historien at Stavanger bare er en kommunesammenslåing unna å miste statusen. Oppdal har i øyeblikket 18.582 sauer, men en sammenslåing med Rennebu, ville gitt rundt 26.000 sauer.

– Oppdal har vært positive til en sammenslåing, men Rennebu sa nei etter en folkeavstemning. Nå får vi se om det kan hjelpe på motivasjonen at vi kan bli landets største sauekommune, fleiper Oppdal-ordføreren.

Her må vi nesten ta med at Bjerkreim og Eigersund ville tatt en solid ledelse med over 30.000 sauer om de hadde slått seg sammen. I dag har Bjerkreim 17.423 vinterfora sauer, mens Eigersund har mer enn 13.000.

Nye Sandnes, inkludert Forsand, ville også passert 26.000 sauer om Gjesdal også hadde blitt med.