Politiet: - Folk oppfører seg stort sett bra under Gladmaten

– Tilbakemeldingene fra de som var på jobb i natt, var at det hadde gått greit for seg. Noen småting er det alltid, men folk oppfører seg stort sett bra under Gladmaten. Det er erfaringen vår fra tidligere år også, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm ved Sør-Vest politidistrikt.

Politiets største utfordring natt til lørdag var uvedkommende i togsporet. To ganger ble all togtrafikk på Jærbanen stanset etter at det ble observert personer i eller like ved sporet. Første gang var like før klokken 22.00 fredag kveld i Paradis i Stavanger, andre gang var én time senere ved Ganddal. Begge gangene ble fulle menn innbrakt og anmeldt for ordensforstyrrelse.

Vi var med politiet som patruljerte Stavanger sentrum på nattestid under Gladmaten i fjor. Det ble en fuktig opplevelse.

I tillegg måtte politiet hanskes med bortvisninger av overstadig berusede menn og ett par ordenssaker. En vekter måtte også hjelpe en person som frivillig badet i Vågen, men slet med å komme seg opp.

– Jeg vet ikke helt hvorfor ting pleier gå rolig for seg under festivaler som Gladmaten. Det er jo mange folk på byen, men samtidig er jo mange av dem voksne, erfarne mennesker, det kan være en medvirkende årsak til at folk stort sett oppfører seg bra, sier operasjonsleder Løklingholm i politiet.