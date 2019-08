Soleklar besøksrekord på Blinkfestivalen

– Det var strålende både i forhold til publikum, idretten og konsertene. Det var helt sykt. Jeg er veldig stolt, sier daglig leder for Blinkfestivalen Odd Langhelle.

Ifølge Langhelle er det ikke tvil om at årets festival tok besøksrekord. Selv om de ikke har noen målepunkter for å telle mennesker, er de helt sikre på at de har hatt flere besøkende enn noen sinne, og anslår 100.000 totalt.

Jan Inge Haga

– Det er så mange høydepunkter, men jeg vil trekke frem stemningen som oppsto når det var målgang i finalene på lørdag. Det var magisk. Det samme vil jeg si om stemningen på konsertene, sier Langhelle.

Kjente norske artister

Langhelle trekker spesielt frem lørdagens konsert med D.D.E, som hadde 15.000 besøkende.

Carina Johansen

Hvert år inviterer Blinkfestivalen til konserter på kveldstid. I år har kjente, norske ansikt inntatt scenene. Festivalen åpnet med Bjørn Eidsvåg på scenen i Ålgård, og i Vågen har publikum strømmet til Madcon på fredag og DDE på lørdag.

– Totaliteten av alt gjorde festivalen til en sykt bra opplevelse.

Det største arrangementet Sandnes har hatt

Ordfører Stanley Wirak syns årets festival var «tipp topp».

– Det blir bedre og bedre for hvert år. I år syns jeg alt klaffet - både været, publikum, spennende idrett og et flott program, sier Wirak.

Marie von Krogh

Det er ikke bare besøksrekord for Blinkfestivalen. Med omtrent 100.000 besøkende er årets Blinkfestival trolig det største arrangementet Sandnes har hatt, ifølge Wirak.

Les mer om årets Blink-konserter:

Heier på klubb-kameratene

På tribunen under møter vi familien Odland. Ina Odland Paulsen (14) tok fredag bronsemedaljen i langrennfinalen for jenter 13–14 år.

Carina Johansen

Mor Keth Odland forteller at hun bare var to hundredelssekunder fra å ta 2. plassen for Bjerkreim IL. Nå heier de på andre Bjerkreim-løpere sammen med storesøster Sigrid Odland Paulsen (16) som også løper for Bjerkreim IL.

– Vi er rundt om på en del løp hvert år, men Blinkfestivalen er alltid kjekt, sier Odland.

Lysebotn opp

Lysebotn Opp inngår årlig i Blinkfestivalen, og i år hadde arrangørene en ny utfordring for dem som syns løpet ble for lett – staking opp Lysebotn.

Fredrik Refvem

Ved kommunesammenslåingen i 2020 vil Lysebotn bli en del av Nye Sandnes. Wirak forteller at det er opp til arrangørene hvilken rolle Lysebotn vil få under neste års festival.

– Men vi vil selvsagt være på offensiven og prøve å komme med gode idéer, sier Wirak.

Odd Langhelle forteller at det ikke er noe konkret de ser at de vil endre på til neste års festival, men at det skjer små justeringer hele tiden.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle oss, og forsøker å gjøre festivalen bedre for hvert år, sier Langhelle.