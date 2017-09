Brannvesenet fikk melding fra hurtigbåten Fjordsol. Kapteinen skal ha sett kraftige flammer og røyk på Roaldsøy.

Meldingen fra brannvesenet kom klokken 23.45.

Ved midnatt melder politiet at de er framme og at det viser seg å være et bål. De minner om at det ikke er lov å tenne bål etter mørkets frembrudd.