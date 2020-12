Alt tapt i brann, men nå blir det ny butikk på Eriksholmen

Etter at butikken på Eriksholmen på Sjernarøy gikk tapt i brann har ekteparet Trond og Marianne Aartun vært helt bestemt på at butikken skal opp igjen. Nå er byggeprosjektet godkjent.

Prosjektet er kommet så langt at tegningene er klare, kommunen har godkjent og tilbydere jobber med anbud. Foto: Illustrasjon: Job Arkitekter AS.

Elisabeth Risa Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Byggeprosjektet er alt ute på anbud hos fem tilbydere. Fristen er ut måneden. Kommunen har også godkjent byggeplanene. Vi gleder oss.

Det forteller Trond Magnar Aartun, mangeårig handelsmann på butikken på Eriksholmen på Sjernarøy, til Aftenbladet søndag kveld.

21.august i år at det brant i den snart 40 år gamle butikken på Sjernarøy. Både butikk og bolig ble ødelagt i brann, trolig som følge av lynnedslag.

– Det har vært helt merkelig. Alt er snudd på hodet. Vi er uten hus, jobb og butikk. Vi holder på med tomten og sånn. Det er som om vi er tilbake til 1983, sier Aartun.

Men nå begynner det å skje ting på Eriksholmen igjen.

Aartun-familien har bestemt seg for at både butikk og bolig skal bygges opp igjen. Prosjektet er kommet så langt at tegningene er klare, kommunen har godkjent planene og anbud er utlyst.

Sånn kommer den nye butikken på Eriksholmen på Sjernarøy til å se ut. Foto: Illustrasjon: Job Arkitekter AS.

Mange båtfolk i regionen har et nært forhold til Joker-butikken på Eriksholmen på Sjernarøy. Foto: Aftenbladet

– Det er selvsagt vanskelig å anslå byggestart. Men vi gleder oss til å komme i gang, sier Trond Aartun som legger til at det er datteren Kine Aartun Norheim som skal drive Joker-butikken på Eriksholmen når alt en gang står klart igjen.

Det er JoB Arkiteketer AS i Stavanger har tegnet den nye butikken med boligdel over.

Nybygget på Eriksholmen skal inneholde både bolig og butikk. Foto: Illustrasjon: Job Arkitekter AS.

