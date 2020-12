Fra dødshospital til herskapelig gjestegård

Skåland gjestegård i dag. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Far min reiste til Skåland før å dø. 74 år seinere reiste jeg til Skåland for å skrive om den nydelige gjestegården som i år fikk verneprisen. På hjemturen slo det meg at jeg hadde lært noe nytt om far min.

