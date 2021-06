UiS får 8 millioner til å bedre undervisningsforhold

Regjeringen deler nå ut 119 millioner kroner til oppgradering av universiteter og høyskoler. 8 av dem går til Universitetet i Stavanger.

Regjeringen deler ut 119,1 millioner kroner til oppgradering av universiteter og høyskoler i hele landet. UiS får 8 millioner som skal gå til forbedre undervisnings- og læringsforhold. Foto: Jan Inge Haga

– Dette er en kjekk gladnyhet før helga. Nå kommer regjeringen med 8 millioner kroner for å tilrettelegge for enda mer studentaktive undervisningsformer. Lokalene, både auditorier, laboratorier, grupperom og fellesarealer får støtte for å bli mer fleksible, skriver Aleksander Stokkebø (H), Kjartan Alexander Lunde (V) og Hadle Rasmus Bjuland (Krf) i en pressemelding fredag.

Ordningen ble innført i 2015, og siden da har det blitt bevilget 871 millioner kroner. Tildelinger forutsetter minimum 50 prosent finansiering fra mottakerinstitusjonen.

Hver av disse fire prosjektene på UiS får 2 millioner kroner hver:

– UiS har en ambisiøs strategi og da er det viktig med gode bygg og undervisningsrom, til nytte for både forelesere og studenter. Nok en gang stiller regjeringen opp med midler for å bygge opp et sterkt universitet, som vil bli en stadig viktigere motor for utviklingen av energihovedstaden, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

Oppgradering av forelesningssaler

Undervisnings- og forelesningsrommene ved UiS trenger oppgradering for å bli mer fleksible (fleksitorier). UiS har behov for større fleksibilitet på grunn av ulike typer undervisning, blant annet mer studentaktiv læring. De fleste forelesningsrom ved UiS er utformet som auditorier, og det planlegges nå en (trinnvis) oppgradering til mer fleksible løsninger. I første fase (2021-2022) prioriteres oppgradering et auditorium i Arne Rettedals (AR) og et i Kjølv Egelands (KE) hus.

Kognitiv lab (EAL-hus)

Etableringen av en kognitiv lab er et tverrfakultært initiativ mellom tre fakulteter (SV, TN og HV) for å styrke tverrfaglig samarbeid innenfor kognisjons-, atferds- og nevroforskning. Miljøet er allerede styrket med flere PhD-stillinger og det er behov for tilpassede lokaler (145 m2). I tillegg til forskningsformål skal laben også kunne benyttes til studentprosjekter og i undervisning. Lab-arealene tilrettelegges for samtidig bruk av flere studenter og forskere. Planlagt oppstart er januar 2022 med ferdigstillelse til sommeren 2022.

Undervisnings- og grupperom (HG-hus)

Tiltaket gjelder oppgradering av undervisningsrom og læringsarealer i Hulda Garborgs hus. Arbeidet er i samsvar med campusutviklingsplanen og vil bidra til fleksible løsninger, fortetting og mer effektiv arealutnyttelse. Deler av prosjektet vil bli utført sommer/høsten 2021 og resterende våren 2022. Endelig ferdigstillelse er semesterstart 2022.

Oppstart bygulvprosjektet (HL-hus)

Bygulvarealet i Hagbard Line hus omfatter ca. 900 m2. Området inngår som en prioritert del av bygulvetableringen i campusutviklingsplanen, og vil være det første området som gjøres helt ferdig. Her skal det bli flerbruk av arealer, der kafe- eller kantinedrift kombineres med arealer for studentaktiv læring, gruppearbeid, individuelle studier, skaperverksted og sosiale møteplasser. Delprosjektet vil ha oppstart i november 2021 og være ferdig høsten 2022.